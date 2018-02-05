Eboue'den bir flaş röportaj daha: Bağdat ya da Pakistan...
Son dönemde zor günler geçiren Emmanuel Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına özel bir röportaj verdi. Hiç arkadaşının kalmadığını söyleyen Fildişili, futbolun nankör olduğunu dile getirdi.
Arsenal ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue zor günler geçirmeye devam ediyor. Fildişili efsane, olay yaratacak bir röportaj daha verdi.
İşte Eboue'nin sözleri:
Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim. Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim.
"BAĞDAT YA DA PAKİSTAN FARKETMEZ"
Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum.
Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım.
"HİÇ ARKADAŞIM YOK"
Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine. Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum. Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı.
İntiharın eşiğine gelen ve bunu daha önceki röportajlarında ifade eden Eboue halen futbola geri dönmüş değil. Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray ve Arsenal’in yardım için harekete geçtikleri belirtilmişti ancak bu konuda resmi bir gelişme olmadığı ortaya çıktı. (Fanatik)
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