Eboue: "Utanıyorum, yalan söylüyorum"

İngiltere'de yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluşun dekoderini, parası yetmediği için alamadığını söyleyen Emmanuel Eboue, Arsenal-Everton maçı sırasında başından geçenleri şöyle anlattı:

'MEKANDA GİZLİCE MAÇI İZLEDİM'

"Enfield'da bir mekana gittim. Giderken tanınmamak için yüzümü kapattım. Etrafımda hep Arsenal taraftarları vardı. Ancak orada oturanın ben olduğumu anlayamadılar. Oturdum, içecek aldım ve maçı izledim. Kapşonu kafamdan hiç çıkarmadım, eğer bunu yapsam Arsenalliler beni hemen tanırdı".

'BENİ GÖRDÜKLERİNDE ŞOK OLABİLİRLER'

Emmanuel Eboue aktif futbolculuk hayatını henüz sonlandırmadığını da belirtti: "Biraz sıkılgandım, o güne kadar hiç başka mekanda maç izlememiştim. Maçları ya evimde ya da bir arkadaşın evinde izlerdim. Eğer futbolu bıraktığımı açıklamış olsam o zaman tamam, taraftarların beni mekanda görmesi sorun olmazdı. Ancak bazı taraftarlar Eboue'nin hala futbol oynadığını bilirken olmazdı. Beni gördüklerinde şok olabilirlerdi".

'SEN EBOUE'SİN DEDİKLERİNDE, YALAN SÖYLÜYORUM'

Londra Enfield'daki evinin yakınlarında bir parkta çalışmalarını bireysel sürdürdüğünü aktaran Eboue, "İnsanlar toplu taşıma araçlarında beni tanıyabiliyor. Böyle olduğu zaman onlara yalan söylemek zorunda kalıyorum. sen Ebouesin dediklerinde 'hayır ben o değilim, karıştırıyorsunuz' diyorum. Biraz utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum" dedi. (TümSpor)