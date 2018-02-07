Eboue dönüyor! Cuma günü İstanbul'da
Parasal sıkıntılar sebebiyle intiharın eşiğine gelen eski Galatasaraylı futbolcu Emmanuel Eboue'ye sarı-kırmızılılar kucak açtı.
Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla dünyaya gündem olan Emmanuel Eboue Galatasaray'a dönüyor. Yardımcı antrenör Hasan Şaş, Fildişili oyuncunun cuma günü İstanbul'da olacağı müjdesini verdi.
NTV Spor muhabiri Evren Göz'ün verdiği bilgiye göre Hasan Şaş, "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak." ifadelerini kullandı.
Eski karısıyla boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılarla, hacizlerle boğuştuğunu ifade eden yıldız futbolcu, intiharın eşiğine geldiğini ifade etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle