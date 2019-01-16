E.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriE.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı
GeriFutbol E.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.01.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

E.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
E.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı

E.Yeni Malatyaspor Kulübü, ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesi için taraftarlarına çağrıda bulundu. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz "Taraftarımız bizi ikinci yarının ilk maçında yalnız bırakmasın" dedi.

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısı start alırken Evkur Yeni Malatyaspor'dan taraftarlarına Göztepe maçı için çağrı geldi. Süper Lig’de ilk yarıda 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısına sahasında merhaba diyecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları, batı alt tribün 60 TL, batı üst tribün 40 TL, doğu alt tribün 25 TL, doğu üst tribün 20 TL. Misafir tribün ise 13 TL olarak belirlendi.

Gündüz’den Göztepe maçına çağrı

E.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, sarı-kırmızılı taraftarları ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasına davet ederek, "Taraftarımız bizi ikinci yarının ilk maçında yalnız bırakmasın" dedi.

Ligin ilk yarısındaki sergiledikleri performansı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini kaydeden Gündüz, "İkinci yarının ilk maçında sahamızda Göztepe ile karşı karşıya geleceğiz. İlk maçlar her zaman zor ve önemlidir. Bu anlamda taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Bizi her zaman destekleyen ve yalnız bırakmayan taraftarımızı Göztepe maçında da yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 436Juventus - Milan
    3
    MS1
    1,35
    19463kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

E.Yeni Malatyaspor'dan taraftarına çağrı

Denizlispor'da Tisdell kaldı

Petr Cech "kaskını çıkarıyor"

Son dakika... Ozan Kabak, Stuttgart'a gidiyor! 74 milyonluk teklif...