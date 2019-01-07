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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.01.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Malatyaspor, Denizlispor ile hazırlık maçı yapacak

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Malatyaspor, Denizlispor ile hazırlık maçı yapacak

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya Belek’te hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da hazırlık maçı takvimi netleşti.

Ligde ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Malatya ekibi, ikinci yarıya Antalya’da güç depolayarak hazırlanıyor.

Gözden çıkarılan Dia ve Minuri’nin dahil edilmediği Antalya kampına Fenerbahçe’den Sadık Çiftpırnar’a karşılık transfer edilen Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı’ın henüz katılmadıkları ifade edildi.

12 Ocak’ta kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya’ya dönmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, Antalya’da 2 hazırlık maçı oynayacak.

Buna göre sarı kırmızılılar yarın saat 16.00’da 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor 11 Ocak Cuma günü saat 18.00’de ise Süper Lig ekibi Bursaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar 12 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmanın ardından ise Antalya’dan ayrılarak Malatya dönecek.

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