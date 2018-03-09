E-Spor'da dev turnuva için son hazırlıklar tamamlandı
Dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends ve PUBG oyunlarının oynanacağı turnuvada takımlar en iyi olmak için ter dökecek.
6 binden fazla kişinin katılımı beklenen festival için son hazırlıklar tamamlandı. Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Koray Durkal, festival hakkında CNN TÜRK mikrofonlarına bilgi verdi. Space Soldiers Espor takımının sahibi Bünyamin Aydın, stresli ve disiplinli bir süreç olduğunu söyledi. Riot Games Ülke Müdürü Bora Koçyiğit ise, "Futboldan sonra en çok izlenen spor branşı olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.
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