E-spor da Olimpiyatlara kabul edilsin

FRANSA Olimpiyat Komitesi Eş Başkanı Tony Estanguet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve elektronik spor müsabakaları temsilcileriyle video oyunlarının madalya da verilecek şekilde Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmesi konusunu görüşeceğini bildirdi. Estanguet, “Bununla ilgilenmek zorundayız. Çünkü ‘Bu biz değiliz ve bu bizimle ilgili değil’ diyemeyiz” dedi.

Gençliğin bu tip elektronik oyunlarla ilgilendiğini vurgulayan Estanguet, IOC ve elektronik spor ailesini bir araya getirmekle bu konudaki sürecin daha iyi anlaşılacağını belirtti.

KARARI IOC VERECEK

Elektronik spor daha önce de Asya Oyunları’nda takvime alınmıştı. Bu dalın 2022 Asya Oyunları’nda madalya yarışına sahne olması bekleniyor. Elektronik sporun Olimpiyat Oyunları’na alınıp alınmayacağının kararı, IOC tarafından verilecek.