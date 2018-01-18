E-Okul karne notları görüntüleme ekranı! E- Okul not girişi kapandı mı?

E-Okul karne notu görüntüleme ekranı, cuma günü öncesinde rağbet görüyor. Karnelerin artık sanal mecra üzerinden de görüntülenebildiği platform haline gelen E-Okul karne notu görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, cuma günü karneler alınmadan önce öğrenilebilecek olan E-Okul karne notu görüntüleme ekranına nereden ulaşılır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler ve velilere büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin faydalandığı E Okul karne notu görüntüleme ekranı, perşembe akşamı rağbet görecek. Not girme işlemlerinin tamamlanması ve karnelerin basıma hazırlanmasının ardından tüm notların görüntülenebileceği E Okul sistemine, TC Kimlik Numarası ve Okul No ile kolayca giriş sağlanabilecek.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş işlemi için öncelikle öğrencinin bazı bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ bölümünde yer Veli Bilgilendirme Sistemi alanında öğrenci TC Kimlik Numarası ve okul numarasını yazarak girişe tıklayın.

Bu aşamayı geçtikten sonra karşınıza gelecek olan 'Öğrencinin doğum ayı, nüfusa kayıtlı olduğu il' gibi soruları cevaplamalı ve son olarak öğrencinin fotoğrafını seçerek tamam butonuna tıklayın.

An itibariyle giriş yapmış olduğunuz E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, solda yer alan devamsızlık bilgisi, not bilgisi gibi alanları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORTALAMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortalama hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra elde edilen ortalamaya göre kontrol edilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, EBA üzerinden yayımlanan hesaplama robotu ile kolayca öğrenilebilecek.

Öncelikle aşağıda yer alan linke tıklayarak ortalama hesaplama robotunu indirmek üzere siteye girin.

Bu işlemin ardından açılan sayfada yer alan indir butonuna tıklayıp, dökümanı indire basın.

Ortalama hesaplama robotu, Excel dosyası olarak bilgisayarınıza inmiş olacak.

İndirilen robotu açtıktan sonra sizden istenen yazılı ve sözlü puanlarınızı girerek, ortalamanızı öğrenebilirsiniz.

ORTALAMA HESAPLAMA ROBOTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ