Dzikic: 'Savaşacağız!'
Buducnost koçu Aleksandar Dzikic, Fenerbahçe Beko maçı öncesi konuştu.
Koç Aleksandar Dzikic, karşılaşma öncesinde şu açıklamalarda bulundu:
“İstanbul’da Anadolu Efes‘e karşı aldığımız mağlubiyetten sonra toparlanmamız gerekiyor. Bu seviyedeki basketbolda kötü geçen dakikaların telafisini yapamayız. Rakibimiz ligin en sert takımı ancak bizim de ne olursa olsun savaşmamız gerekiyor. Kimin daha iyi olduğunu biliyoruz ama bunun sahaya koyacağımız eforla bir ilgisi olmayacak.”
Takımın guardı Edwin Jackson’un maç öncesi görüşleri ise şu şekilde:
“Maalesef evimizde ve deplasmanlarda farklı 2 takım gibi oynuyoruz. Bu hem iyi hem de kötü. İyi olan taraf evimizde oynayacağımız için onlarla başabaş bir oyun sahaya koyabileceğiz. Evet içeride çok iyi taraftarlarımız var ama bu eksikken sonuç, deplasmanlarda 40 sayı fark olamaz. Akıllı oynayıp az top kaybına müsade etmeli ve maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”
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