Dzemaili yüzünden o düdüğü çalmadı! Cüneyt Çakır derbide...

Cüneyt Çakır'ın derbide Hasan Ali Kaldırım'a penaltı çalmamasının nedeni Galatasaray'ın eski bir oyuncusuna bağlandı. Çakır, Dünya Kupası elemelerinde 10 Ekim'de oynanan Portekiz-İsviçre maçını yönetti.

O maçta Çakır kolu açık olmasına rağmen Dzemaili'nin ayağından sekerek eline çarpan top sonrasında 'devam' kararı verdi. Maç o sırada 0-0 devam ediyordu.

DERS OLARAK GÖSTERİLDİ

Maçın UEFA hakem gözlemcisi Çakır'a en yüksek notu verdi. İstanbul'da yapılan hakem toplantısında da UEFA Hakem Eğitimcisi Rosetti, Çakır'ın kararını diğer hakemlere ders olarak gösterdi.

Çakır, derbide Hasan Ali'nin eline gelen topa "Elini kaçırma şansı yoktu" diyerek raporuna "penaltı değildi" diye ekledi. MHK de Çakır'ın verdiği bu kararın doğru olduğunu kabul etti.. (Fotomaç)