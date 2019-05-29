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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
29.05.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri

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Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri

Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, dün İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine geçmişti.

İstanbul Havalimanı'nda "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorsuna "Hayır" yanıtını veren Roma'nın dünyaca ünlü santrforuyla ilgili bugün İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, takımının Serie A'nın son haftasında Parma ile karşılaştığı oyundan çıkarken ıslıklanan 33 yaşındaki golcünün transferinin bittiğini duyurdu.

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Gazete, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız futbolcunun Inter'le prensip anlaşmasına vardığını yazarken Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 12 ila 15 milyon euro olacağını öne sürdü.

Inter'in yeni teknik direktörü olması beklenen Antonio Conte'nin takımda görmek istediği iddia edilen Dzeko ile 2 yıllık bir kontrat yapılacağı öğrenildi.

Edin Dzeko Dalaman'daİtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'yı tercih etti.
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Dzeko İstanbula gelmişti İmzalar atılıyor | Transfer haberleri

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