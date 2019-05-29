Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri
Tatil için Türkiye'ye gelmesinin ardından hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, dün İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine geçmişti.
İstanbul Havalimanı'nda "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorsuna "Hayır" yanıtını veren Roma'nın dünyaca ünlü santrforuyla ilgili bugün İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, takımının Serie A'nın son haftasında Parma ile karşılaştığı oyundan çıkarken ıslıklanan 33 yaşındaki golcünün transferinin bittiğini duyurdu.
Gazete, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız futbolcunun Inter'le prensip anlaşmasına vardığını yazarken Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 12 ila 15 milyon euro olacağını öne sürdü.
Inter'in yeni teknik direktörü olması beklenen Antonio Conte'nin takımda görmek istediği iddia edilen Dzeko ile 2 yıllık bir kontrat yapılacağı öğrenildi.
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