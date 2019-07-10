DYO Usta Ligi'nde Trabzon, Rus takımını yenerek süper kupayı kazandı
DYO’nun 2017 yılında hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvasına 10 farklı bölgeden 10 takım katıldı. 2019’un şampiyonu Trabzon İrtibat Bürosu oldu. Bu yıl uluslararası boyutta yeni bir kimlik de kazanan Lig’de Süper Kupa için yarışan Rus takım Süper Kupayı’da 2019 Şampiyonu’na kaptırdı.
DYO Usta Liginde Trabzon İrtibat çifte şampiyonluk yaşadı. Antalya’daki, turnuvada Batı Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Dyojen, Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Dyoplast, Güney Marmara Bölge Müdürlüğü’nü Pasboyar, Ege Bölge Müdürlüğü’nü Dinamik Dış, Antalya Bölge Müdürlüğü’nü Dyolasteks, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Pinosan, Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nü Antipas, Trabzon İrtibat Bürosu’nu Texture, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nü Dyostop, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Dyotrafik takımları temsil etti.
TRABZON İRTİBAT TURNUVAYA DAMGA VURDU
Dyo Usta Ligi'nde 2 farklı grupta 20 maç yapıldı. Şampiyonluk için mücadele eden takımlar Trabzon İrtibat Bürosu ile Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü oldu. Trabzon İrtibat Bürosu takımı ile Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü takımı arasında oynanan final maçı ise çok çekişmeli başladı. İkinci yarı maçta üstün performansıyla fark yaratan Trabzon İrtibat Bürosu 5-1’lik skorla DYO Usta Ligi 2019 Şampiyonasına adını yazdırdı.
SÜPER KUPA NEFESLERİ KESTİ
3'ncü sezonu oynanan, Geleneksel DYO Usta Ligi Şampiyonası, uluslararası boyutta yeni bir kimlik kazandı. Bu seneki turnuvaya Krasnodar’dan katılan Akrostar Takımı Süper Kupa için Türkiye Şampiyonu ile yarıştı. Pazar akşamı oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. İlk yarı 0-0 biten mücadelede ikinci yarıda heyecan doruktaydı. İlk golü atan Trabzon İrtibat Bürosu 1-0’lık üstünlüğü ele geçirirken, Rusya’nın beraberlik golü geldi. Çekişmeli mücadelede Süper Kupa, maçın son dakikalarında Trabzon İrtibat Bürosu 2'nci golünü attı
SERDAR ORAN: TÜRK-RUS TAKIMLARI ÖRNEK OLDU
Şampiyona sonrasında düzenlenen kupa teslim töreninde DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran, “DYO ustaları, marifetli ellerinizle evlerimizi renklendiriyorsunuz. DYO olarak 3 senedir bu turnuvayı düzenliyoruz. Turnuvada bu yıl Krasnodar’dan Süper Kupa için misafir ettiğimiz Rus takımımızı da ağırladık. Sizlerin centilmence mücadelenize ve rekabet gücünüze tanıklık ettik. Kardeşliği ve dostluğu gördük. Organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle bizden desteğini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum. Hepimize hayırlı olsun, seneye buluşmak üzere” diyerek konuşmasını noktaladı. Şampiyon takımın futbolcularına 10 milyon puanla, Dyolog Bağlılık Sistemi’nden hediye seçme imkanı sunuldu. Ödül töreni sonrasında ustalar doyasıya eğlenip şampiyonluklarını kutladılar.
MEDYA MAĞLUP OLDU
Bu arada turnuvada yer alan Medya Futbol takımı, DYO Ustalar ilgi Organizasyon Komitesi ile yaptığı dostluk maçında 4-2 mağlup olurken sergilediği mücadeleci futbol ile alkışlandı
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