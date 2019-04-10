Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı
NBA'de veda gecesi yaşandı. Dwyane Wade ile Dirk Nowitzki kariyerlerinin son maçlarına çıktı.
NBA'de bu sabaha karşı iki efsane isim parkelere veda etti. Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ile uzun yollar Dallas formasıyla izlediğimiz Dirk Nowitzki, son maçlarına çıkıp basketbola veda ettiler...
Miami Heat, evinde Philadelphia 76ers'ı 122-99 mağlup etti. Dwyane Wade evindeki son maçında 30 sayıyla oynadı.
Dirk Nowitzki ise Dallas'taki son maçında Wade gibi 30 sayı attı. 8 ribaund, 3 asistle oynadı ve Dallas Mavericks, Phoenix Suns'ı 120-109 mağlup etti.
Veda gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Alman Nowitzki, mücadelenin son anlarında gözyaşlarına engel olamadı. Wade ise muhteşem bir törenle son karşılaşmasına çıktı.
Heat‘li efsane The Athletic'e kariyeriyle ilgili çarpıcı itirafta bulunarak, "LeBron için arka planda kalmak, benim işimin en zor kısmıydı. 2011 finalinden sonra LeBron’un oyununa baktım, çok rahat değildi. Sahada sürekli gözü beni arıyordu, onun sadece kendi oyunu oynamasını istedim. Büyüklüğünü göstermesi için önünü açtım.” ifadelerini kullandı.
İşte veda gecesinden görüntüler...
Wade geçtiğimiz ay attığı son saniye basketiyle son şampiyon Golden State'i devirmişti...
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