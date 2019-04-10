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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena
10.04.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

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Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

NBA'de veda gecesi yaşandı. Dwyane Wade ile Dirk Nowitzki kariyerlerinin son maçlarına çıktı.

NBA'de bu sabaha karşı iki efsane isim parkelere veda etti. Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ile uzun yollar Dallas formasıyla izlediğimiz Dirk Nowitzki, son maçlarına çıkıp basketbola veda ettiler...

Miami Heat, evinde Philadelphia 76ers'ı 122-99 mağlup etti. Dwyane Wade evindeki son maçında 30 sayıyla oynadı. 

Dirk Nowitzki ise Dallas'taki son maçında Wade gibi 30 sayı attı. 8 ribaund, 3 asistle oynadı ve Dallas Mavericks, Phoenix Suns'ı 120-109 mağlup etti.

Veda gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Alman Nowitzki, mücadelenin son anlarında gözyaşlarına engel olamadı. Wade ise muhteşem bir törenle son karşılaşmasına çıktı.

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Heat‘li efsane The Athletic'e kariyeriyle ilgili çarpıcı itirafta bulunarak, "LeBron için arka planda kalmak, benim işimin en zor kısmıydı. 2011 finalinden sonra LeBron’un oyununa baktım, çok rahat değildi. Sahada sürekli gözü beni arıyordu, onun sadece kendi oyunu oynamasını istedim. Büyüklüğünü göstermesi için önünü açtım.” ifadelerini kullandı.

İşte veda gecesinden görüntüler...

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

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Wade geçtiğimiz ay attığı son saniye basketiyle son şampiyon Golden State'i devirmişti...

Wade şampiyonu devirdi!NBA'de Miami Heat, Golden State'i Dwayne Wade'in son saniye üçlüğüyle yendi...
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Dwyane Wade ve Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı

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