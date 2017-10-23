Dwyane Wade, "Takımda ki rolümü arıyorum"

ESPN‘den Dave McMenamin‘a konuşan 35 yaşındaki yıldız, takımdaki rolünü bulamamasından ve Cavs’in kariyerindeki değişik bir eşik olduğunu ifade ederken şu cümleleri kullandı:“Buradaki rolüm kariyerimin geri kalanına göre çok farklı. Kendi rolümü bulup, takıma en üst düzeyde katkı vermeyi amaçlıyorum. Her şey çok hızlı gelişiyor. Gerçekten benim için uzun bir hafta oldu.Kariyerim boyunca birinci ya da ikinci opsiyon idim. Burada değişik bir oyun oynanıyor. Kendi yöntemlerim ile bu oyuna alışmam gerek.”Deneyimli oyuncu, yeni sezonda şimdiye kadar çıktığı üç maç sonunda ortalama 23.6 dakika süre aldı. 5.7 sayı ortalaması tutturan Wade, 1.7 ribaund ve 3.3 asist ortalaması ile ligde mücadele ediyor. (TrendBasket)