Dwight Hardy, Bahçeşehir Koleji'nde! | Transfer haberleri...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li skorer oyun kurucu Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-mavililer, 32 yaşındaki basketbolcunun transferini kulübün sosyal medya hesabından açıkladı.
Son olarak Fransız ekibi Limoges'da oynayan Hardy, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymişti.
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