Düzen ve Kaos arasında efsanevi mücadele başladı

League of Legends evreninde düzenin bekçisi Riven ile kaosun savunucusu Yasuo arasındaki efsanevi mücadeleyi konu alan “Efsanevi Mücadele” etkinliği başladı.

İlgi çekici bir hikayeye, birbirinden farklı görevlere, yepyeni kostümlere ve oyuncular için hazırlanan özel sürprizlere ev sahipliği yapacak bu büyük etkinliğin kaderini League of Legends oyuncuları belirleyecek.

League of Legends’ta, Riven ve Yasuo arasındaki düzen ve kaos odaklı rekabeti konu alan “Efsanevi Mücadele” etkinliği başladı. İlgi çekici bir hikayeye, birbirinden farklı görevlere, yepyeni kostümlere ve oyuncular için hazırlanan özel sürprizlere ev sahipliği yapan Efsanevi Mücadele, League of Legends’ta hedeflere ulaşarak ödüllere ulaşma olanağı sağlayan yeni bir özellik olan “Görevler”in kullanıldığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor.

İki hafta boyunca sürecek etkinlikte sihirdarlar, “Düzen” ve “Kaos” arasında tercih yaparak oyun sırasında kendilerine verilen ve her gün değişen özel görevleri yerine getirecek. Etkinlik boyunca semboller toplayan, düzen veya kaos simgesi altında oyunlar oynayan ve Yasuo ile Riven’in karşı karşıya geldiği takımlarda mücadele eden sihirdarlar, Efsanevi Mücadele’nin de kaderini belirleyecek.

Efsanevi Mücadele, Büyük Sürprizlerle ve Efsanevi Kostümlerle Geliyor

Etkinlik boyunca tarafını seçen ve seçtiği tarafa puan kazandıran sihirdarlar, günlük görevleri tamamlayarak semboller kazanacak. Sembolleri kullanarak özel ganimetler oluşturan sihirdarlar, bunları simgeler, ifadeler, küreler ve yükleme ekranı çerçeveleri gibi etkinliğe özel Kaos ve Düzen ödüllerine dönüştürebilecek. Ayrıca dileyen oyuncular Efsanevi Mücadele Kartları alarak yolunu genişletme ve yaşadığı deneyimi zenginleştirme olanağına sahip olacak.

Efsanevi Mücadele etkinliğinin ana karakterleri Yasuo ve Riven için özel olarak hazırlanan “Şafağın Kılıcı Riven” ve “Gecenin Kılıcı Yasuo” kostümleri de ilk kez bu etkinlikte oyuncuların beğenisine sunulacak. Etkinlik 30 Haziran sabahına kadar devam edecek.