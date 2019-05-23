Duyurdular! Valbuena'nın yeni takımı...
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena ilgili flaş bir iddia geldi.
Yunan basını 34 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı lacivertli kulüple sözleşme uzatmayarak ayrılacağını ileri sürdü.
Habere göre Valbuena, Yunan devi Olimpiakos ile 1 yıllığına anlaştığı ve sezon bitiminin ardından imzayı atacak.
İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu çıktığı 71 maçta 12 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi.
Valbuena Fenerbahçe'ye Olympique Lyon'dan transfer olmuştu...
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