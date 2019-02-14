Duyurdular! Shinji Kagawa geri dönüyor...
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa ile ilgili olarak ülkesi Japonya'dan gündeme yaratan bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa, ülkesinde şu an en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
Siyah Beyazlılar'la çıktığı ilk maçta 3 dakikada 2 gol birden kaydeden yıldız futbolcunun bu performansı büyük sansasyon yaratmıştı.
Kara Kartal'da henüz 33 dakika süre alabilen 29 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak ülkesi Japonya'dan gündem yaratan bir iddia geldi.
Japonya'da yayım yapan Sponichi'nin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Kagawa'nın kısa süre içinde milli takıma geri dönmesi bekleniyor.
Haberde Japon Milli Takımı'nın davetli olarak boy göstereceği 2019 Copa America kadrosuna Kagawa'yı da alacağı öne sürüldü.
Bugüne dek ülkesiyle 95 maçta boy gösteren yıldız oyuncu, Japonya'nın 2018 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elendiği 2. tur maçından bu yana kadroya alınmıyordu.
Bu karara gerekçe olaraksa oyuncunun Dortmund'da düzenli olarak oynayamaması gösteriliyordu.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle