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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Duyurdular! G.Saray'dan yüzde 99 gitti...

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Duyurdular! G.Saray'dan yüzde 99 gitti...

Galatasaray'da bir ayrılık için net açıklama yapıldı.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler için bazı isimleri elden çıkarma kararı alan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim büyük ölçüde belli oldu.

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports televiziyonuna canlı yayındaki bağlantısında, "Flamengo, Mariano'nun transferini yüzde 99.9 bitirdi. Resmi açıklama beklenenden daha kısa sürede gelecek. Mariano, sağ bekte iyi bir transfere ihtiyacı olan Flamengo için doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, 2017 yılında Sevilla'dan 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için Brezilya kulübünden istediği rakam ise henüz bilinmiyor. Bu sezon 17 resmi maça çıkıp 2 asist yapan Mariano, ülkesi Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG ve Fluminense formalarını giymişti. (Fanatik)

Duyurdular G.Saraydan yüzde 99 gitti...

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"Aradaki puan farkını koruduk!"Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz" diye konuştu.
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