Duyurdular! Cristian Zapata bombası...
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, transferde bombayı Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yla patlatmaya hazırlanıyor.
Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Cristian Zapata, devre arasında da Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti.
Çıkan tüm dedikodulara rağmen takımında kalan ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyla Sarı Lacivertli kulübün gelecek sezon için yüksek oranda anlaştığı iddia edilmişti.
İtalyan basını da konuyla ilgili olarak Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir haber yayımladı.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, Zapata'nın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
Haberde sezon sonu Milan'dan ayrılmak istediği belirtilen Zapata'nın Sarı Lacivertliler'den gelen 2 yıllık teklifi değerlendireceği belirtildi.
Fenerbahçe, Milan ile sözleşme yenilemek için görüşme hâlinde olduğu kaydedilen Zapata'yı transfer ettiği takdirde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunmacı, bu sezon Kırmızı Siyahlılar ile çıktığı 17 maçta takımına 1 gollük bir katkı sağladı.
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