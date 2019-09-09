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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Duygun Yarsuvat: "Gerçekten organize işler oluyor"

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Duygun Yarsuvat: "Gerçekten organize işler oluyor"

‘O kadar ayarlanarak bir ceza veriliyor ki, Fatih Terim Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşüyor. Yardımcısı Ümit Davala’nın da cezası derbiden sonra bitiyor. Gerçekten organize işler oluyor. Geçmişte de oldu. Bunları yapanların kim olduğu da biliniyor. Rakip kulüp başkanları... Galatasaraylılar birlik olmalı. Bunu başarırsak, yapılan her kötülük Galatasaray’ı daha çok güçlendirir.”

Galatasaray’ın eski başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, gündemdeki konuları Hürriyet’e değerlendirdi. Kayserispor karşılaşması sonrası “Örgütlü organize işler var” dediği için 4 maç ceza verilen teknik direktör Fatih Terim’e destek veren Yarsuvat, “Fatih Terim sonuna kadar haklı.  Gerçekten organize işler oluyor. Geçmişte de oldu. Hatırlayın geçen yılı; Moskova’da çok önemli bir Avrupa kupası maçına çıkacaktık. O karşılaşmadan 2 saat önce 17 kulübün açıklaması çıktı ortaya. Bunu yapanların kim olduğu da biliniyor. Rakip kulüp başkanları. Şimdi bu da organize bir ceza aslında” dedi.

‘Rakipler geçen yıldan daha güçlü

Cezanın amacının F.Bahçe derbisi öncesi G.Saray’ı zora düşürmek olduğunu savunan Yarsuvat, “O kadar ayarlanarak bir ceza veriliyor ki, Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşüyor. Yardımcısı Ümit Davala’nın cezası da F.Bahçe maçından sonra bitiyor. Hedef G.Saray’ı, F.Bahçe derbisinde zayıflatmak” diye konuştu. Yarsuvat, TFF’nin sosyal medya hesabında cezanın saat 19.05’te duyurulması ile ilgili de, “Bilerek yapıldı ise, küçük oyunlar bunlar. TFF’nin ne demesini bekliyoruz ki; ‘Yanlışlıkla’ diyecek tabii ki. Bilerek yaptık diyecek hali yok ya! Bir kılıf uydurulacak” ifadelerini kullandı. G.Saraylılar’ı kenetlenmeye çağıran Yarsuvat, “Yarıştaki takımlar geçen yıla göre daha iyi. Ancak, G.Saray’ın önünde bir de bu işler olacak anlaşılan. G.Saraylılar birlik olmalı. Bunu başarırsak, yapılan her kötülük G.Saray’ı daha çok güçlendirir” diye konuştu.

‘Lisemizde Fenerbahçeli olamaz!’

Duygun Yarsuvat, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne, Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Prof. Dr. Vahdettin Engin’in atanması konusunda da şu yorumu yaptı: “Ben de bu konuda çok hassasım. Maalesef çok üzüntülüyüm. Son yıllarda Galatasaray, Galatasaraylı olmayanların eline geçmeye başladı. Ama bizim yapacak bir şeyimiz yok burada. Müdürü atama yetkisi Galatasaray Üniversitesi rektörünün elinde. Bakan ise sadece tayin eder. Müdür onu tavsiye ettiğine göre Bakan da tayin etti. Çünkü ne lise müdürü ne de bunu inha eden Galatasaray Üniversitesi rektörü Galatasaraylı değil! Galatasaray Lisesi müdürü bir Galatasaraylı olmalı. Ya da en azından tescilli Fenerbahçeli olmamalı. Galatasaray Lisesi’nden mezun olan bir adam eğer tahsilini bitirdikten sonra Fenerbahçe Kulübü’ne üye olacak kadar geçmişinden uzaklaşmış ise o okula müdür olamaz.”

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