Duygun Yarsuvat: 'Başkan olsam Belhanda'ya...'
Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda ile ilgil bir açıklama yaptı.
Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.
Radyospor’a konuşan Yarsuvat, “Yönetim taraftarı tahrik ediyor, taraftar da yüz bulup oyuncuları protesto ediyor. Onlar da insan. Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda’ya. Cezayla insanları yola getiremezsin. Belhanda’ya tavır değişmemeli. Tribünleri bilmem. Tribündeki normal bir taraftar bu yuhalamayı yapmaz. Bu, onu yuhalayanların kusuru” açıklamasını yaptı.
Balhanda'nın hikayesini izliyoruz...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle