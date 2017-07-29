‘Düştükten sonra savaşmak çok zor’

TEDAVİ sürecinin ardından futbol oynamaya zihnen kendini hazırladığını aktaran İlkay, ”İki veya altı hafta sonra dönmem önemli değil. Öncelikle kendimi tam hazır hissetmek, güvenli ve emin olmak istiyorum” dedi. Birkaç kez büyük sakatlık geçirdikten sonra mental olarak bunları kabullenmenin zor olduğunu vurgulayan Gündoğan, “Düştükten sonra tekrar düzelmek için savaşmak gerçekten çok zor. İyi ve hazır hissedip yeniden sahalara dönmelisin” dedi.
Geçen sezon Alman ekibi Borussia Dortmund’dan Manchester City’ye transfer olan İlkay Gündoğan, İngiliz ekibiyle 16 maça çıkıp 5 gol kaydetti.