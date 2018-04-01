Düşme hattında puanlar paylaşıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 0-0 bitti.
Düşme hattını ilgilendiren Osmanlıspor - Atiker Konyaspor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
50. dakikada kazanılan serbest vuruşu Pinto ile paslaşarak kullanan Regattin'in uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı, sağına gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi.
52. dakikada çalımlarla sağdan ceza sahasına giren Milosevic topu içeriye çevirdi. Skubic'in şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Volkan Şen'in vuruşunda meşin yuvarlak takım arkadaşı Jahovic'e çarptı.
78. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinde dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
86. dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında soldan hareketlenen Fofana, pasını ceza yayı civarındaki Jahovic'e verdi. Jahovic'in etkili şutunda Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.
88. dakika Serdar Gürler'in pasında topla buluşan Musa Çağıran, çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra hafif sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 67 Musa Çağıran), Serdar Gürler, Regattin, Umar (Dk. 80 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 70 Cikalleshi)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 90 Volkan Fındıklı), Jonsson, Volkan Şen (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 88 Eto'o)
Sarı kart: Dk. 58 Lumanza (Osmanlıspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle