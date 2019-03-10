Düşme hattı alev alev! Puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta oynanırken, düşme hattındaki belirsizlik kafaları karıştırıyor.
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir maçından sonra 9. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler 25. hafta sonunda maç fazlasıyla puan tablosunda 14. sırada.
Göztepe, Kasımpaşa'yı yenerse Ersun Yanal'ın ekibi 15. sıraya gerileyecek. Düşme hattındaki diğer bir takım olan Erzurumspor'un ise yükselme şansı var.
Düşme hattında puanların birbirine yakın olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Fenerbahçe kadar, orta sıralarda bulunan takımların da kaderini, son 9 haftadaki maçlar belirleyecek. Fenerbahçe'nin kalan maçlardaki fikstürü ve puan durumu şu şekilde:
Fenerbahçe - Sivasspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Galatasaray
Alanyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Akhisarspor
Bb Erzurum - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Antalyaspor
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|25
|28
|57
|2Önceki2
|Galatasaray
|24
|22
|46
|3Önceki3
|Beşiktaş
|24
|15
|41
|4Önceki4
|Trabzonspor
|25
|8
|40
|5Önceki5
|Konyaspor
|24
|5
|35
|6Önceki6
|Yeni Malatyaspor
|25
|2
|34
|7Önceki9
|Sivasspor
|25
|0
|34
|8Önceki7
|Kayserispor
|24
|-7
|32
|9Önceki8
|Antalyaspor
|24
|-10
|32
|10Önceki10
|Alanyaspor
|24
|-3
|31
|11Önceki12
|Ankaragücü
|25
|-12
|31
|12Önceki11
|Kasımpaşa
|24
|-5
|30
|13Önceki13
|Çaykur Rizespor
|24
|-1
|28
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|25
|-6
|28
|15Önceki15
|Bursaspor
|25
|-6
|28
|16Önceki16
|Göztepe
|24
|-7
|26
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|24
|-7
|22
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|25
|-16
|21
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