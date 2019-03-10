Düşme hattı alev alev! Puan durumu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDüşme hattı alev alev! Puan durumu...
GeriFutbol Düşme hattı alev alev! Puan durumu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.03.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Düşme hattı alev alev! Puan durumu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düşme hattı alev alev! Puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta oynanırken, düşme hattındaki belirsizlik kafaları karıştırıyor.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir maçından sonra 9. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler 25. hafta sonunda maç fazlasıyla puan tablosunda 14. sırada.

Göztepe, Kasımpaşa'yı yenerse Ersun Yanal'ın ekibi 15. sıraya gerileyecek. Düşme hattındaki diğer bir takım olan Erzurumspor'un ise yükselme şansı var.

Düşme hattında puanların birbirine yakın olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Fenerbahçe kadar, orta sıralarda bulunan takımların da kaderini, son 9 haftadaki maçlar belirleyecek. Fenerbahçe'nin kalan maçlardaki fikstürü ve puan durumu şu şekilde:

Fenerbahçe - Sivasspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Galatasaray
Alanyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor
Kasımpaşa - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Akhisarspor
Bb Erzurum - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Antalyaspor

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir252857
2Önceki2 Galatasaray242246
3Önceki3 Beşiktaş241541
4Önceki4 Trabzonspor25840
5Önceki5 Konyaspor24535
6Önceki6 Yeni Malatyaspor25234
7Önceki9 Sivasspor25034
8Önceki7 Kayserispor24-732
9Önceki8 Antalyaspor24-1032
10Önceki10 Alanyaspor24-331
11Önceki12 Ankaragücü25-1231
12Önceki11 Kasımpaşa24-530
13Önceki13 Çaykur Rizespor24-128
14Önceki14 Fenerbahçe25-628
15Önceki15 Bursaspor25-628
16Önceki16 Göztepe24-726
17Önceki17 Bb Erzurumspor24-722
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor25-1621
Puan durumu

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Düşme hattı alev alev Puan durumu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düşme hattı alev alev! Puan durumu...

Liverpool hata istemiyor, Anfield'da konuk Burnley! iddaa'da handikap...

Terim'li Galatasaray, Korkmaz'ın takımlarına hiç kaybetmedi!

Emre taraftarları susturdu! O tezahürat...