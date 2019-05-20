Düşme hattı alev aldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken, düşme hattı adeta alev aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33 haftalık bölümü geride kalırken, Galatasaray şampiyon oldu, Akhisarspor ise lige veda etti.
Süper Lig'de son haftaya girilirken, zirve yarışı son buldu, kümede kalma mücadelesi ise kıran kıran devam ediyor.
26 puanda kalan ve ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olan Akhisarspor dışında iki ekip daha gelecek sezon Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek.
33. haftada oynanan Bursaspor - Göztepe mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken, 34 puanda bulunan yeşil beyazlılar 16. sırada, Ege temsilcisi ise 35 puanla 15. sırada yer aldı.
Evinde Fenerbahçe'ye yenilen ve 32 puanda kalarak ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitiren Erzurumspor ise 17. sırada yer aldı.
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