Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDüşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
GeriFutbol Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.05.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, bu akşam oynanacak final maçıyla belli olacak. İki İngiliz ekibinden birinin müzesine gidecek kupa öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

CHELSEA - ARSENAL

- Ligde istedikleri sonuçları alamayan iki takım da sezonu kupayla kapamak istiyor.

- Daha önce, 2003-2004 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşmışlardı, Chelsea rakibini eleyerek yarı finale yükselen taraf olmuştu.

- Maviler geçmiş senelerde oynamış olduğu 8 finalin 5’inden galip ayrıldı. Chelsea, 2 kez Avrupa Kupa Galipleri kupası, 1 Şampiyonlar Ligi kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi kupası ve 1 UEFA Süper Kupa’sının sahibi...

- Topçular ise 6 kez Avrupa finali oynadı ve bunlardan sadece 1 tanesini kazanarak müzesine getirdi. 1994 Kupa Galipleri kupası...

- Chelsea cephesinde Ruben Loftus-Cheek ve Callum Hudson-Odoi kesin olarak yok, N'Golo Kante'nin durumu maç saati netleşecek.

- Arsenal cephesinde ise Henrikh Mkhitaryan takımla birlikte Bakü'ye gelmedi, Aaron Ramsey sakat, kalede Petr Cech'in başlaması bekleniyor.

Düşler Sahnesinde final zamanı iddaada TEK MAÇ fırsatı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Chelsea oynadığı son 17 Avrupa Ligi maçının 14’ünü kazanmayı başardı.

- Arsenal’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçın 10’unda karşılıklı gol olmadı.

- Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 maçtır yenilmiyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Psikolojik şartlar siyahla beyaz kadar farklı şekilde Arsenal lehine. Emery gibi Avrupa Ligi koleksiyoneri bir menajere sahip olan Arsenal kupayı kazanırsa, ligde yakalayamadığı Şampiyonlar Ligi biletini alacak. Mustafi ve Mesut sezonun en formsuzları oldu. Ama ileri uç Lacazette ve Aubameyang ile heyecan verici.

Chelsea'de Sarri gidecek ve Lampard gelecek dedikoduları arttı. Sarri, "Kupayı kazanma durumuna göre kalacaksam bugünden gönderin!" çıkışı yaptı. Hazard'ın Real Madrid'e gidecek olması ve Loftus Cheek ile Hudson Odoi'nun sakatlıkları önemli.

Motivasyon ve hedef olarak Arsenal önde. iddaa'da 2 oynamaya çekinenler için ÜST banko.

Arsenal dev maç öncesi Olimpiyat Stadı'ndaki son antrenmanını gerçekleştirdi...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri
Altay’ın gözü Alihan'da
Göztepe'den flaş transfer! Demba Ba...