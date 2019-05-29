Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, bu akşam oynanacak final maçıyla belli olacak. İki İngiliz ekibinden birinin müzesine gidecek kupa öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Ligde istedikleri sonuçları alamayan iki takım da sezonu kupayla kapamak istiyor.
- Daha önce, 2003-2004 yılında UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşmışlardı, Chelsea rakibini eleyerek yarı finale yükselen taraf olmuştu.
- Maviler geçmiş senelerde oynamış olduğu 8 finalin 5’inden galip ayrıldı. Chelsea, 2 kez Avrupa Kupa Galipleri kupası, 1 Şampiyonlar Ligi kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi kupası ve 1 UEFA Süper Kupa’sının sahibi...
- Topçular ise 6 kez Avrupa finali oynadı ve bunlardan sadece 1 tanesini kazanarak müzesine getirdi. 1994 Kupa Galipleri kupası...
- Chelsea cephesinde Ruben Loftus-Cheek ve Callum Hudson-Odoi kesin olarak yok, N'Golo Kante'nin durumu maç saati netleşecek.
- Arsenal cephesinde ise Henrikh Mkhitaryan takımla birlikte Bakü'ye gelmedi, Aaron Ramsey sakat, kalede Petr Cech'in başlaması bekleniyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Chelsea oynadığı son 17 Avrupa Ligi maçının 14’ünü kazanmayı başardı.
- Arsenal’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçın 10’unda karşılıklı gol olmadı.
- Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 maçtır yenilmiyor.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Psikolojik şartlar siyahla beyaz kadar farklı şekilde Arsenal lehine. Emery gibi Avrupa Ligi koleksiyoneri bir menajere sahip olan Arsenal kupayı kazanırsa, ligde yakalayamadığı Şampiyonlar Ligi biletini alacak. Mustafi ve Mesut sezonun en formsuzları oldu. Ama ileri uç Lacazette ve Aubameyang ile heyecan verici.
Chelsea'de Sarri gidecek ve Lampard gelecek dedikoduları arttı. Sarri, "Kupayı kazanma durumuna göre kalacaksam bugünden gönderin!" çıkışı yaptı. Hazard'ın Real Madrid'e gidecek olması ve Loftus Cheek ile Hudson Odoi'nun sakatlıkları önemli.
Motivasyon ve hedef olarak Arsenal önde. iddaa'da 2 oynamaya çekinenler için ÜST banko.
Arsenal dev maç öncesi Olimpiyat Stadı'ndaki son antrenmanını gerçekleştirdi...
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