Dusko Tosic paylaştı, veda etti! Son dakika transfer haberleri
Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Dusko Tosic, Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Guangzhou R&F takımından ayrıldığını açıkladı. Tosic, Instagram hesabından Çin ekibinden ayrıldığını paylaştı.
''Her şey için teşekkürler'' notuyla paylaşımda bulunan Sırp stoperin adı Süper Lig'den Antalyaspor ile anılıyor.
2018 yılında Guangzhou R&F'e tranfser olan Tosic, 2 sezon Çin'de futbol macerasını sürdürürken 29 maça çıktı ve 4 gol attı.
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