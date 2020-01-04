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GeriFutbol Dusko Tosic paylaştı, veda etti! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:32,Son Güncelleme:/

Dusko Tosic paylaştı, veda etti! Son dakika transfer haberleri

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Dusko Tosic paylaştı, veda etti! Son dakika transfer haberleri

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Dusko Tosic, Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Guangzhou R&F takımından ayrıldığını açıkladı. Tosic, Instagram hesabından Çin ekibinden ayrıldığını paylaştı.

''Her şey için teşekkürler'' notuyla paylaşımda bulunan Sırp stoperin adı Süper Lig'den Antalyaspor ile anılıyor.

2018 yılında Guangzhou R&F'e tranfser olan Tosic, 2 sezon Çin'de futbol macerasını sürdürürken 29 maça çıktı ve 4 gol attı.

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