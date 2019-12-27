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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:05,Son Güncelleme:/

Dusko Ivanovic'ten Beşiktaş camiasına veda

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Dusko Ivanovic'ten Beşiktaş camiasına veda

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı ile yollarını ayıran tecrübeli başantrenör Dusko Ivanovic, veda mesajı yayımladı.

İspanya'nın Baskonia takımının başına geçen Karadağlı başantrenör, "Kulüple geçirdiğim süre için derin şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüp için en iyisini dilediğini aktaran Ivanovic, şunları kaydetti:

"Öncelikle başkan ve yöneticilere bu fırsatı verdikleri ve sürekli özveriyle bana destek oldukları için, çalışanlar ile oyunculara, bana olan güvenleri ve sıkı çalışmaları için ve son olarak taraftarlara; oynadığımız her salonda bizi yalnız bırakmayarak destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Beşiktaş harika bir kulüp ve Beşiktaş için en iyisinin olmasını diliyorum."

 
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