Dusko Ivanovic: İkinci yarı kontrol bizdeydi
Beşiktaş Sompo Japon Başantrenörü Dusko Ivanovic, Promitheas galibiyeti sonrası, “İlk yarı oyunu rakibe verdik ama ikici yarı oynayan taraf biz olduk” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Sompo Japon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde evinde konuk ettiği Promitheas Patras’ı 96-74’lük skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusko Ivanovic, maç sonu katıldığı basın toplantısında, “Maça iyi başlayamadık. Ritimi bir türlü yakalayamadık ama ikinci yarı çok top kazanarak maçı lehimize çevirmeyi başardık. Topa yaptığımız baskıyı ilk yarı yapamadık ve ilk yarı oyunu onlara verdik. Ama ikinci yarı kontrol bizdeydi” dedi. Beşiktaşlı oyuncu Pressey ise, “İyi savunma yaptık. Hocamız her maçta bize sıkı savunma yapmamızı istiyor. Biz de bugün bunu doğru yaptık ve kazandık” dedi.
GIATRAS:ZOR BİR GRUPTAYIZ
Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, “İlk yarı çok iyiydik ama ikinci yarı Beşiktaş bizden daha iyiydi. Mağlubiyeti hak ettik” dedi.
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japon’a 96-74 mağlup olan Promitheas Patras’ta başantrenör Makis Giatras maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyeti hak ettiklerini belirten Makis, “Beşiktaş liginde güçlü ve kaliteli bir takım. Maç takvimimiz çok zor. 11. maçımıza çıktık. İlk yarı biz oyunda daha iyiydik. Beşiktaş ikinci yarıda bizden daha iyi savunma yaptı ve oyuna ağırlık verdi. Mağlubiyeti hak ettik. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize ağrılık vermemiz gerekiyor. Eksik ve yorgun oyuncularımız vardı. Bunların eksikliğini hissettik” dedi.
Patraslı oyuncu Kaselakis ise, “Zor bir gruptayız. Her maçımıza yüzde 100’müzü vermeliyiz. Kalan maçlarımızı kazanmalıyız” açıklamasını yaptı.
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