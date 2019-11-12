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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.11.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

Dusko Ivanovic: Çok önemli bir galibiyet aldık

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Dusko Ivanovic: Çok önemli bir galibiyet aldık

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Falco'yu 74-49 yenen Beşiktaş Sompo Sigorta'da başantrenör Dusko Ivanovic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanovic, üst üste çok fazla maç kaybettiklerini belirterek, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maç gidişatı değiştirmek için çok önemliydi. Hem savunmada hem de hücumda oyuncularım yüzde 100'ü ile oynadı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın oyuncusu Shaquielle McKissic ise, "İyi iş çıkardık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu maç ligde ve Avrupa'da nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

Okorn: "Hücumda çok kötüydük"

Falco Başantrenörü Gasper Okorn, Beşiktaş Sompo Sigorta'nın maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Okorn, fiziksel açıdan çok sert bir maç olduğunu aktararak, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi çok iyi desteklediler. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Onlar maçı kazanmayı hak etti. Hücumda çok kötüydük. Çok sayıda boş şut kaçırdık. Son beş dakikada ise oyunu bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

Macar ekibinin forvet oyuncusu Szilard Benke, "Hücumda çok fazla boş şut kaçırdık. Yüzdemiz çok düşüktü. Beşiktaş'ın savunması da bunda etkiliydi." şeklinde görüş belirtti.

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