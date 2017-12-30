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Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayımladı.

Hürriyet Haber
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2017'nin sonuna gelinirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni yıl mesajı yayımladı

Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."

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