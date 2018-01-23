Dursun Özbek'ten veda jesti

Galatasaray'da başkanlık görevini devreden Dursun Özbek, 2.6 milyon TL'lik ödeme ile veda etti.

Galatasaray Kulübünde bugün personele yapılan ödemeyi eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı ortaya çıktı.

Bugün Türk Telekom Stadyumunda 2.5 yıldır birlikte görev yaptığı kulüp personeli ile vedalaşan Dursun Özbek önemli bir jeste imza attı.

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, kulüp personelinin 2.6 milyon TL tutan Ocak ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı. Özbek, kulüp personeline jestle veda etti

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'in personel maaşlarını mazbata töreninden önce yatırdığı iddia ediliyordu.

20 MİLYON EURO'LUK BLOKAJ

Kulübe nakit akışı olarak 20 milyon Euro’ya yakın katkı yapan Özbek bunu geri alabilmek için Galatasaray Sportif AŞ’nin yüzde 25 hissesine blokaj koydurdu. Galatasaray Özbek’in 20 milyon Euro’sunu ödediğinde bu blokaj kalkacak. Hisselerin şu an için satışı söz konusu olmadığı için bu konuda bir sıkıntı gözükmüyor.