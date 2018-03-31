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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.03.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

Dursun Özbek'ten muhaliflere hodrimeydan

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Kavgalara sahne olan Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu’nda eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi. İbrayla birlikte Dursun Özbek’in mayıstaki kongrede yeniden adayı olmasının yolu da açılmış oldu. Özbek, kürsüde “Yaşasın Galatasaray” diyerek bağırdı.

Galatasaray‘ın kavgalı geçen 2018 olağan mali genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek’in dönemi ibra edildi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki kurulda yapılan oylamada Özbek yönetimi mali ve idari açıdan yüzde 90 oranına varan bir destekle ibra edildi. Gerilimli bir gün geçiren Özbek, ibra sonrası kürsüye çıkarak, “Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Galatasaray” diye bağırdı. Üyeler arasında sık sık kavgaların olduğu kurulda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sık sık sakinlik çağrısı yaptı.

"GÖRECEKSİNİZ"

Dursun Özbek, ibra edilmesinin ardından ayağa kalkıp, kendisine muhalif olan üyelere dönerek 3 defa, “Göreceksiniz siz!” dedi.

OLAY ÇIKTI, 5 DAKİKA ARA VERİLDİ

GENEL kurulda Ali Öğüdücü, konuşurken kendisine tepki gösteren Cemal Kadir Sevim tartıştı. İkili itişince güvenlik devreye girdi ve toplantıya 5 dakika ara verildi. Hayri Kozak’ın “Gerekirse ibra oylaması yapmayalım” sözleri de gerilime neden oldu ve salona güvenlik görevlilerini çağrıldı. Fatih Altaylı ile de Bahadır Balık arasında tartışma oldu. Bunlar yaşanırken Mustafa Cengiz kürsüye çıkıp sakinlik çağrısı yaptı ve “Dosta düşmana rezil olmayalım” dedi.

Cengiz, ibra oylaması öncesi yaptığı konuşmada, 2 ayda kulübe 291 milyon TL nakit sağladıklarını belirterek, “Dün tüm futbolcularla tek tek oturup, ‘temiz kağıdı’ aldık” dedi. UEFA ile yapılan görüşmeleri de anlatan Cengiz, “UEFA, büyüklüğümüzün bilincinde. Umarım, cezalandırmayacaktır. UEFA’ya vaatlerde bulunduk. 2 yılın sonunda başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya geçme, 4. yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Tüm sözlerimizi tutacağız” diye konuştu.

Mustafa Cengiz, ibra sonrasında da imalı bir konuşma yaparak, “Genel kurul bir irade gösterdi. Galatasaray kavga ve problem istemiyor. Yoksa yapılan, yönetimsel yanlışların ibrası veya onların aklanması değil. İbra olmamış olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Genel kurul kaos istemediğini gösterdi” dedi. Cengiz, genel kurulda yapılan eleştirilerden ders çıkarılması gerektiğini dile getirerek, “3 yılda net zararımız 650 milyon lira. Bu çok büyük bir zarar” ifadelerini kullandı.

ADNAN POLAT'A ÖZÜR

Mustafa Cengiz, 2011’de ibra edilmeyen eski başkan Adnan Polat’ın aralarına katılmasını istedi, üyeler ayakta alkışladı.

Mustafa Cengiz, 2011’de ibra edilmediği için kırgınlık yaşayan eski başkan Adnan Polat’ın da yeniden aralarına katılmasını istediğini söyledi. Cengiz, “Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. ‘İadei itibar istemiyorum’ dedi. Konu Yargıtay’a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal etti. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan Başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum” dedi. Üyeler de Cengiz’i alkışlayarak büyük bir destek verdi.

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