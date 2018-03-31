Dursun Özbek'ten muhaliflere hodrimeydan
Kavgalara sahne olan Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu’nda eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi. İbrayla birlikte Dursun Özbek’in mayıstaki kongrede yeniden adayı olmasının yolu da açılmış oldu. Özbek, kürsüde “Yaşasın Galatasaray” diyerek bağırdı.
Galatasaray‘ın kavgalı geçen 2018 olağan mali genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek’in dönemi ibra edildi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki kurulda yapılan oylamada Özbek yönetimi mali ve idari açıdan yüzde 90 oranına varan bir destekle ibra edildi. Gerilimli bir gün geçiren Özbek, ibra sonrası kürsüye çıkarak, “Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Galatasaray” diye bağırdı. Üyeler arasında sık sık kavgaların olduğu kurulda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sık sık sakinlik çağrısı yaptı.
"GÖRECEKSİNİZ"
Dursun Özbek, ibra edilmesinin ardından ayağa kalkıp, kendisine muhalif olan üyelere dönerek 3 defa, “Göreceksiniz siz!” dedi.
OLAY ÇIKTI, 5 DAKİKA ARA VERİLDİ
GENEL kurulda Ali Öğüdücü, konuşurken kendisine tepki gösteren Cemal Kadir Sevim tartıştı. İkili itişince güvenlik devreye girdi ve toplantıya 5 dakika ara verildi. Hayri Kozak’ın “Gerekirse ibra oylaması yapmayalım” sözleri de gerilime neden oldu ve salona güvenlik görevlilerini çağrıldı. Fatih Altaylı ile de Bahadır Balık arasında tartışma oldu. Bunlar yaşanırken Mustafa Cengiz kürsüye çıkıp sakinlik çağrısı yaptı ve “Dosta düşmana rezil olmayalım” dedi.
Cengiz, ibra oylaması öncesi yaptığı konuşmada, 2 ayda kulübe 291 milyon TL nakit sağladıklarını belirterek, “Dün tüm futbolcularla tek tek oturup, ‘temiz kağıdı’ aldık” dedi. UEFA ile yapılan görüşmeleri de anlatan Cengiz, “UEFA, büyüklüğümüzün bilincinde. Umarım, cezalandırmayacaktır. UEFA’ya vaatlerde bulunduk. 2 yılın sonunda başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya geçme, 4. yılda ise kanatlanma sözü verdik. Yapamazsam istifa ederim. Tüm sözlerimizi tutacağız” diye konuştu.
Mustafa Cengiz, ibra sonrasında da imalı bir konuşma yaparak, “Genel kurul bir irade gösterdi. Galatasaray kavga ve problem istemiyor. Yoksa yapılan, yönetimsel yanlışların ibrası veya onların aklanması değil. İbra olmamış olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Genel kurul kaos istemediğini gösterdi” dedi. Cengiz, genel kurulda yapılan eleştirilerden ders çıkarılması gerektiğini dile getirerek, “3 yılda net zararımız 650 milyon lira. Bu çok büyük bir zarar” ifadelerini kullandı.
ADNAN POLAT'A ÖZÜR
Mustafa Cengiz, 2011’de ibra edilmeyen eski başkan Adnan Polat’ın aralarına katılmasını istedi, üyeler ayakta alkışladı.
Mustafa Cengiz, 2011’de ibra edilmediği için kırgınlık yaşayan eski başkan Adnan Polat’ın da yeniden aralarına katılmasını istediğini söyledi. Cengiz, “Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. ‘İadei itibar istemiyorum’ dedi. Konu Yargıtay’a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal etti. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan Başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum” dedi. Üyeler de Cengiz’i alkışlayarak büyük bir destek verdi.
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