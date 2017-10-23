Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek A Spor'da gündeme dair açıklamalar yapıyor. Özbek'in açıklamaları şu şekilde:​

'Beraberliğe biz Galatasaray olarak üzüldük'

Beraberliğe biz Galatasaray olarak üzüldük, ben şahsen çok üzüldüm. Çok iyi hazırlanılmıştı ve galibiyeti çok istiyorduk. Beraberlik bizi ziyadesiyle üzdü, onu söyleyebilirim. Derbinin sonucunu hakeme bağlamak istemiyorum, fakat sen benim performansımı etkileyecek şekilde bir performans gösterirsen oyunu oynayamam. İki takım da yönetimden memnun değil.Fenerbahçe yönetimi de hakem kararlarından rahatsız oldu, her 2 tarafta rahatsız' dedikten sonra kanalı kapadım. Bu konuda başka da bir yorum yazmayacağım, gerek yok.

'Bizim toprağımız böyle bir şeyi kabul etmez'

Kimse Galatasaray'dan vatan haini çıkıyor, terörist çıkıyor diyemez. Bizim tarlamız böyle tohumları kabul etmez. 500 senedir bu ülkeye insan yetiştiren, Kafkasya'da, Çanakkale'de öğrencileri şehit olan bir kulübüz. Böyle bir yakıştırma olamaz. Bizim toprağımız böyle bir şeyi kabul etmez. Kimse Galatasaray'dan terörist çıkıyor diyemez. Bu polemiğin büyümemesi lazım. Bu polemik uzamamalı. Sorgulama sonucundan ben eminim. Ne camiadan, ne taraftarımızdan FETÖ'ye hizmet edecek kimse olmaz. Bu sorgulamada Galatasaray Kulübü'nden kimse çıkmaz. Ben eminim...

'Cüneyt Çakır penaltımızı vermemiştir'

Cüneyt Çakır bir penaltımızı vermemiştir. Bunun görülmemesi mümkün değildir. Vermedi.. Sayın Cüneyt Çakır, verdiği kararlarda kendi içinde çelişkiye düştü. Bir penaltımızı görmedi. Belki verecekti yan hakem onaylamadı. Geçen seneki Karabük maçı, aynı hakem. Karabük'ün santraforu düştü, penaltı verdi. Belhanda'nın dünkü pozisyonuyla aynı pozisyon. Fenerbahçe'yi 2-1 yendiğimiz maçta, taç çizgisi dışından gelen top sonrası gol yediğimizde de aynı yan hakem ve Cüneyt Çakır vardı.