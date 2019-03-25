Dursun Özbek'ten flaş karar! Başkanlık...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDursun Özbek'ten flaş karar! Başkanlık...
GeriFutbol Dursun Özbek'ten flaş karar! Başkanlık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.03.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Dursun Özbek'ten flaş karar! Başkanlık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dursun Özbek'ten flaş karar! Başkanlık...

İbrasızlık kararının ardından Galatasaray'da seçim kulisleri hareketlendi...

Galatasaray'da bir önceki başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olup olmayacağı çok merak ediliyordu...

Eski başkan Dursun Özbek'in şu an böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi. 

Helallik istedi

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu’nda, 23 günlük dönemi idari ve mai açıdan ibra edilen sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, bir teşekkür konuşması yaptı. Galatasaray Kongre üyelerinden helallik isteyen Özbek, “Yaklaşık 6 ay başkan yardımcılığı, 2,5 sene de bu kulübe başkanlık görevini yapma gururunu yaşadım. Hizmet dönemimde şahsıma ve yönetimime büyük destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray büyük bir dünya markası. En büyük değerimiz birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Değerlerimizin erozyona uğramasına müsaade etmemeliyiz. 3 sene arkadaşlarımla beraber Galatasaray’a hizmet ettik. Mutlaka bu hizmet sırasında bizlerin sizlere, sizin de bize hakları geçmiştir. Ben bir helallik istiyorum. Benden yana geçmişte hakkınız varsa helal edin. Bizim hakkımız varsa Galatasaray Kulübü’ne helal olsun. Yaşasın Galatasaray” ifadelerini kulandı.

Adaylık için Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylık için kolları sıvadığı iddia ediliyor. 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"İptal istiyoruz, yargıya gideceğiz"

Kartal’ın yeni yıldız adayı Muhammed Himmet Ertürk

Tolga'nın yerine Ertaç Özbir

Cengiz’e 150. dönem öğrenci darbesi