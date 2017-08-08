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Dursun Özbek'ten Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona forması giyen Arda Turan'ın transferi için devrede olduklarını açıkladı.

Hürriyet Haber
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İşte Özbek'in açıklamaları:

Galatasaray çok önemli bir dönemden geçiyor. Tüm camiamızın birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Galatasaray futbol takımının başında bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Galatasaray yönetimini yıpratmak için insanlar uğraşmamalıdır. Bu sene lige iddialı hazırlanıyoruz. Tek amacımız, şampiyonluk. Bunun için gerekli transferleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık. Şu an bütçenin içindeki harcamaları yapıyoruz. Bizi zora sokacak harcamalar içinde değiliz.

"ARDA TURAN İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı. Bize çok iyi hizmet etmiş bir evladımız. Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer burası. Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bu yönde de çalışmalarımız var."

 

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