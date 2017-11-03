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Dursun Özbek’i hiç böyle görmediniz.

Her dönem çeşitli sempozyumlarda kameralar karşısına konuşmacı olarak çıkan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Şebinkarahisar Sempozyumu’nda masada bu defa moderatör olarak yer aldı.

Adem KABAYEL
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 Maslak’ta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumda Giresun’un ilçesi olan Şebinkarahisar’ın geliştirilmesi, turizme kazandırılması ve il olması yönünde yapılan konuşmacılara söz veren Özbek, sempozyumun başında konuşmacıları tanıtırken öğretmen Ünsal Çalık için “ Hocamız Şebinkarahisar tarihini anlatacak” yerine Galatasaray tarihini anlatacak demesi ve hemen düzeltmesi salonda gülüşmelere neden oldu. Şebinkarahisar Sempozyumu’nda moderatörlük yapan Başkan Dursun Özbek’in konuşmacıları ise Orhan üstündağ- Turizmci, Ünsal Çalık- Öğretmen, Altan Güneş-Şebinkarahisar İşadamları Derneği Başkanı, Tamer Uzuner- Girtab Müdürü, Hakan Özbay- Avukat oldu.

 Dursun Özbek’i hiç böyle görmediniz.

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