 Dursun Özbek’i hiç böyle görmediniz.

Maslak’ta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sempozyumda Giresun’un ilçesi olan Şebinkarahisar’ın geliştirilmesi, turizme kazandırılması ve il olması yönünde yapılan konuşmacılara söz veren Özbek, sempozyumun başında konuşmacıları tanıtırken öğretmen Ünsal Çalık için “ Hocamız Şebinkarahisar tarihini anlatacak” yerine Galatasaray tarihini anlatacak demesi ve hemen düzeltmesi salonda gülüşmelere neden oldu. Şebinkarahisar Sempozyumu’nda moderatörlük yapan Başkan Dursun Özbek’in konuşmacıları ise Orhan üstündağ- Turizmci, Ünsal Çalık- Öğretmen, Altan Güneş-Şebinkarahisar İşadamları Derneği Başkanı, Tamer Uzuner- Girtab Müdürü, Hakan Özbay- Avukat oldu.