Dursun Özbek yeni yönetimi UEFA konusunda uyardı! 3 yıl...

UEFA’nın en çok dikkat ettiği ve Galatasaray’ı yaralayacak tek şey, uyulamayacak bir planın UEFA’ya verilmesi. Bu geçmişte başımıza geldi. Uyulmadığı zaman yapılacak bir şey olmuyor, UEFA’nın cezası kaçınılmaz olur. Bu planın çok iyi anlatılması gerekiyor" dedi.



Galatasaray Lisesi yönetimi ve öğrencileri, GSL 150’nci Yıl Etkinlikleri kapsamında ’Uluslararası Buluşmalar’ adı altında Fraktal Sanat Etkinlikleri ve Sergisi gerçekleştiriyor.



Jean Claude Meynarel ve François Soulages ile birlikte Julius Horsthuis, Dominique Chateau, Jean-Jol Duhot, Jean-Paul Delahaye, Gabriel Baudrand, Emmanuel Gabellieri, Agns Callu gibi isimlerin katılacağı etkinlik bugün itibarıyla başlayacak.



Etkinliğin destekçilerinden biri olan Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek, açılmadan önce sergiye ziyarette bulundu ve sergideki sanat eserlerini inceledi. Yaptığı incelemenin ardından Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirinin ısrarlı röportaj isteğini kırmayan Özbek, DHA’nın sorularını yanıtladı.





"TARİHİ VURGULAMAK ÇOK ÖNEMLİ"



Galatasaray Lisesi’nin 150’nci yılı kapsamında düzenlenen sergi ve kutlamalar ile ilgili bilgiler veren Özbek şöyle konuştu:



"Aşağı yukarı 500 yılı aşkın bir gelenekten gelen bir eğitim kurumu 1868 yılında Mekteb-i Sultani olarak hizmet vermeye başlıyor. Ondan sonra da Galatasaray Lisesi ismini alıyor. Bu yıl 150’nci kuruluş yılını kutluyoruz Galatasaray Lisesi’nin. Bu bir gelenek haline gelmiş. 50’nci yılı kutlanmış 1918’de, o harp yıllarında. Sonra 100’üncü yılı kutlanmış, bu sene de 150’nci yılı kutlanıyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu sergi, Galatasaray’ın 150’nci yıl kutlamaları çerçevesinde hazırladığı birçok etkinlikten bir tanesi. Fraktal Sanat Etkinlikleri adı altında, sergisi de var. Galatasaray Lisesi yönetiminin ve talebelerinin organize ettiği uluslarası buluşmalar niteliğinde organize edilmiş bir sergi. Burada 150’nci yıl kutlamaları kapsamında birçok olay var, birçok kutlama ve sergi yapılıyor, birçok kitap basılıyor, belgeseller hazırlanıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu tip dönemler, kurumlar için çok önemli dönemler. Özellikle bugünlerde Galatasaray’ın tarihi gündeme geliyor. Tarihsel çizgisi gündeme geliyor. Bu açıdan çok önemli. Önümüzdeki hafta Çanakkale’deki şehitlerimizi anacağız. Tarihi vurgulamak çok önemli. Bildiğiniz gibi geçenlerde de Galatasaray Spor Kulübü’nün müzesinin açılışını yaptık. Orada da Galatasaray’n şanlı tarihi yer aldı. Bu kapsamda kazandığımız kupalar, Galatasaray’a hizmet etmiş sporcular, Galatasaray’ın geçmişi çok net bir şekilde sergilendi, Galatasaray’a gönül veren 30 milyon taraftarıyla paylaşıldı ve paylaşılmaya devam ediliyor. Bu tip kutlama günleri aynı zamanda, kurumların birlikte hareket etmesi ve güçlerini birleştirmesi yönünde de bir etken. Önündeki sorunları, karşılaştıkları sorunları, ileride doğabilecek sorunları kolayca aşabilmek için de en önemli fırsat günleridir diye düşünüyorum."



"UEFA’YA GALATASARAY’IN GELECEĞİ HAKKINDA YETERİ KADAR BİLGİ VERDİK"



Galatasaray’ın UEFA ile arasındaki süreci değerlendiren kulübün eski başkanı Dursun Özbek, "UEFA önemli. UEFA, Avrupa futbolunu organize eden, spor kulüplerini, federasyonları, turnuvaları organize eden bir kurum. UEFA, ceza veren bir kurum niteliğinde değildir. Bunun böyle anlaşılması lazım. Elbette kriterler vardır, kulüplerin bu kriterlere uyma gereği vardır. Geçmişte de UEFA’ya defalarca gittim, üst düzey yetkililerle görüştüm. Bu görüşmelerin sonunda da biz yaptığımız projeler ve Galatasaray’ın geleceği hakkında yeteri kadar bilgi verdik" dedi.







"HİÇBİR KULÜP VE SPORCUYLA PROBLEMİMİZ OLMAMASI GEREKİYOR"



Galatasaray’ın önümüzdeki 3-4 yıla ait iyi bir plan hazırlayarak UEFA’ya vermesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "UEFA’ya; evet Galatasaray’ın mali yapısı geçtiğimiz dönem itibarıyla bu durumda ama biz yaptığımız projelerle, özellikle Riva ve Florya projeleriyle bu mali yapının düzelmesi için ileriye dönük bir hazırlığımız var diye söyledik. Hatta ilk gittiğimizde bu projeler onaylanmamıştı. Daha sonra gittiğimizde devlet garantisiyle bu projelerin onaylandığını söyledik. Bize büyük miktarda para gelecek, bu paranın birinci dilimini sermaye artışı olarak Sportif AŞ’nin içine koyacağız dolayısıyla finansal olarak Galatasaray’ın rahatlayacağı bir dönem geliyor şeklinde kendilerine anlattık. Bunlar gerçekleşti. UEFA bize önümüzdeki 3 yılın yol haritasını soruyor, dolayısıyla giden arkadaşların bu planları ve Riva’yı, Florya’yı, sermaye artışını anlatmaları gerekiyor. UEFA’nın en çok dikkat ettiği ve Galatasaray’ı yaralayacak tek şey, uyulamayacak bir planın UEFA’ya verilmesi. Bu geçmişte başımıza geldi. Uyulmadığı zaman yapılacak bir şey olmuyor, UEFA’nın cezası kaçınılmaz olur. Bu planın çok iyi anlatılması gerekiyor. UEFA’nın dikkat ettiği bir diğer şey ise futbol ailesine olan ödenmemiş borcun kalmaması gerekiyor. Ödemeler silsile şeklindedir, vadelere bağlanmıştır. Dolayısıyla hiçbir kulüp ve sporcuyla problemimiz olmaması gerekiyor. Mustafa başkan böyle bir açıklama yaptı. Ümit ediyorum ki, oraya gidene kadar da Galatasaray’ın sorunları kalmaz" diye konuştu.



Özbek, mevcut yönetimden UEFA süreci ile ilgili bir davet alıp almadığı sorusuna ise "Bana böyle bir davet gelmedi. Bu, bugünkü yönetimin işi aslında" şeklinde yanıt verdi.



"UEFA’YA ELİMİZ KUVVETLİ GİDİYORUZ"



UEFA’nın kriterleri ile ilgili bilgi veren Dursun Özbek, "30 milyon Euro 3 senede zarar etme işi, UEFA’nın bir kriteri. Bu bir kriter. Bu kulüplerin uyması gereken kriter, uyulmadığı zaman gidip, buna uymak için önündeki iş planını anlatmak zorundasın. Bu anlaşma imzalandıktan sonra taahhüt altına giriyorsun. Geçmişte benzer şekilde bizim girdiğimiz taahhütlerden bir tanesi, sporcu maaşlarının 65 milyon Euro’yu geçmemesiydi. Biz buna uyduk. 2 sene boyunca bir sene 65, diğer sene de zannediyorum 55 milyon Euro civarında realize oldu. Elimiz kuvvetli gidiyoruz, söz verdiğimiz bir şeyi realize etmişiz. Bugün yapılacak tartışmalarda, görüşmelerde önümüzdeki 3-4 senenin planlarını götürmek lazım ve bunların da uygulanabilecek planları olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"BU KADAR KASA KOLAYLIĞI YAPMIŞ BİR YÖNETİM, 50 BİN LİRAYI NİYE ÖDEMESİN?"



Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek son olarak 50 bin liralık doğalgaz faturasının ödenmediği iddialarına ilişkin olarak, "Bunları dile getirenlerin, basına servis edenlerin Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Bu çok kötü bir şey. Galatasaray’ın marka değerine zarar veriyorsun. Bu kadar kasa kolaylığı yapmış bir yönetim 50 bin lirayı niye ödemesin" dedi ve sözlerini noktaladı.



