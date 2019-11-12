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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olacak mı?

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Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olacak mı?

Yeniden erken seçim seslerinin yükseldiği Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından başkan adaylarının isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Sarı kırmızılı taraftarların aklında en büyük soru ise Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ın aday olup olmayacağı.

İstinaf Mahkemesi'nin seçim kararı sonrasında Galatasaray'da başkanlık seçimi rüzgarları esiyor.

Mustafa Cengiz ve yönetiminin, seçime gidilmesi halinde yeniden aday olmasının önünü açan kararın ardından diğer başkan adaylarının da isimleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

İKİ İSİM HAZIRLIĞA BAŞLADI

Sarı kırmızılı camiada seçim hazırlığına ilk başlayan adaylar, GSYİAD eski Başkanı Metin Öztürk ve eski başkan adayı Ali Fatinoğlu oldu.

AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal ile Dursun Özbek'in aday olmayacağı belirtilirken, Faruk Süren'e ise aday olması konusunda baskı yapıldığı kaydedildi.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Ali Dürüst.

Gheorghe Hagi: Belki bir gün Galatasaraya geri geliriz...
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Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olacak mı

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