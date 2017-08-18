Dursun Özbek müjdeyi verdi! Asamoah...

Transferde hızlı davranan ve bugüne kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano, Fernando, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Juventus'ta forma giyen Ganalı oyuncu Kwadwo Asamoah'la ilgilenen Galatasaray'da bu konuda bir açıklama geldi. Başkan Dursun Özbek, transfer değerlendirmesinde bulunurken planlarla ilgili de konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre Özbek, "Taraftarlarımız yeni transferlerden sonra oynanan oyundan çok mutlu oldu. Onları daha da mutlu etmek için transfer hamlelerimiz sürecek. Asamoah transferi ile ilgili görüşmeler var, resmiyet kazandığında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ UÇAKLARI KALDIRMA ZAMANI"

Takımda düşünülmeyen oyuncularla ilgili de konuşan Özbek, 2000 ruhu yakaladıklarının altını çizdi. Özbek, "Öncesinde uçakları indirdik, şimdi uçakları kaldırma zamanı. Takımdan ayrılan isimler olacak. Transfer raporumuz doğrultusunda son çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tudor ve takımla da konuştuk, herkes oldukça mutlu. 2000 ruhunu yakaladık, hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız" diye konuştu.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.