Dursun Özbek konuştu! Galatasaray'da 90 milyonluk kavga

Galatasaray Kulübü’nde dün yönetimi şoke eden bir gelişme yaşandı... 23 Mayıs 2015-20 Ocak 2018 tarihleri arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulüpten alacağı 13 milyon 600 bin Euro (yaklaşık 90 milyon T) için icra takibi başlattı. Özbek, başkanlığı bıraktıktan 1.5 yıl sonra alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurma kararı alırken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminden jet hızıyla karşı hamle geldi. Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray Kulübü Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek’in, ‘talep edilen borç miktarının belgesi’ olarak ortaya koyduğu senetlerin hükümsüz olduğu ve herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurma kararı aldı.

O PARAYLA TRANSFER YAPILDI

Özbek, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada, alacaklarının ödenmesi için 1.5 yıl beklemesine rağmen Mustafa Cengiz yönetiminin borcun ödenmesine yönelik en ufak bir girişimde bulunmadığını belirtip şunları söyledi: “Kulüpten toplam alacağım para 21 milyon Euro civarında. Ve yaklaşık 4 sene geriden geliyor. Devamlı kasada duran bir para. Bu paranın büyük kısmı Ndiaye, Gomis, Rodrigues gibi oyuncuların transferlerinde kullanıldı. Sermaye artışı yapıldı, para geldi. Ayrıca bu futbolcular satıldı ve kulüp ciddi miktarda para kazandı. Ama bizi ne arayan, ne soran var!

KREDİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDIM

Bugüne kadar bize, ‘Arkadaş senin içeride bu kadar paran var, gel şu şekilde çözelim’ diyen olmadı. Biz de şu anda sıkışık vaziyetteyiz ve ihtiyacımız var. Dolayısıyla alacağımızın bir kısmını tahsil etme durumunda kaldık. Herkes de araştırabilir. Biz maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için senelerdir bankalara borçlanıyoruz. ‘Aman Galatasaray rahatsız olmasın’ diye kredi çekiyorum. Geçen sezon şampiyonluk yarışında ‘sıkıntı vermeyelim’ dedik. Bu sezon yine ‘22’nci şampiyonluk mücadelesi var, aman dayanalım’ dedik. Bir gün kapılarını çalıp ‘1 liramızı verin’ demedik. Kan kusalım kızılcık şerbeti içelim, insanları rahatsız etmeyelim dedik. Ve bu sürede hep aramalarını ve çözüm yolu sunmalarını bekledik. İnsan bir arar, ‘Başkan nasıl yapacağız’ diye adım atar. Fakat yok...”

ÖZBEK, YÖNETİMİN SÖZÜNDE DURMADIĞINI SÖYLEDİ:

'PARANI ÖDEYECEĞİZ DEDİLER, 8 AYDIR TIK YOK'

Dursun Özbek, kulüpten alacakları konusunda 8 ay önce Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptığını belirterek, "Yöneticilerle bir yerde karşılaştık, ‘Başkan paranı ödeyeceğiz’ dediler. Üzerinden 8 ay geçti ama tık yok” ifadelerini kullandı. Özbek, söz konusu parayı kulübe nakit olarak verdiğini de vurgulayıp şöyle devam etti:

“Bu, ticari bir alacaktan kaynaklanan bir şey değil. Nakit verilmiş bir para. ‘100 lira borcumuz var ama sen şu 2 lirayı al şimdi’ denilebilirdi. Ama diyen olmadı. Yönetici arkadaşlara gönül koyduğum nokta şu; bizim gibi kulübe destek verecek insanları niye bu vaziyete sokuyorlar? Çağırıp, konuşabilirlerdi. ‘Nasıl çözelim’ diyebilirlerdi. Bunu sessizliğe bürünerek çözemezsin. Onun için mecbur kaldık. Tamamını değil ama bir kısmını tahsil etmek durumundayız. Euro olarak verdik. Yaklaşık bugün itibarı ile 140 milyon TL alacağımız var. İcra takibi başlatılan kısım 13.6 milyon Euro... Geriye kalan bir de 7 milyon Euro’luk bir kısım var. Bizim dayanma, sabretme gücümüz olsa yine bekleyecektik.”