Dursun Özbek: Galatasaray'a faydalı bir yönetim seçilecektir

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı sonrasında Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Divan kurulunun Galatasaray’ın önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Özbek, “Divan kuruluna üye olmaya 166 kişi hak kazandı. Yeni katılan üyelerin hayırlısı olmasını diliyorum” dedi.

Özbek, 2018 yılının Türk spor camiasına hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, “Galatasaray’ın da başarılar dolu geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

“Galatasaray genel kurul üyelerini seçime davet ediyorum”

Galatasaray’da seçim hazırlıklarının bayram havasında geçtiğini vurgulayan Başkan Özbek, “Çünkü Galatasaray’ın en yüksek organı olan genel kurul bir araya gelir. Ben bütün Galatasaray genel kurul üyelerini seçime davet ediyorum. Dolayısıyla 2018 yılı da bu açıdan önemli olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“İkinci yarıda daha başarılı bir Galatasaray bulacağız”

Futbol takımının yarın başlayacak Antalya kampının hatırlatılması üzerine Özbek, “İyi bir kamp süreci geçireceğiz. 1 hazırlık maçımız olacak. Futbolculara, teknik heyete iyi bir kamp süreci diliyorum. İkinci yarıya başladığımız daha kuvvetli daha başarılı bir Galatasaray bulacağız” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok”

20 Ocak’ta yapılacak seçimin güzel geçeceğini ümit ettiğini söyleyen Özbek, “Galatasaray’ın yelpazesi çok geniş. Galatasaray’a faydalı bir yönetimin seçileceğinden kuşkum yok” dedi. Transfer ve takımdaki kontenjan sayısı konusunun teknik kadronun işi olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, “Florya’da bu konu hakkında çalışmaları devam ediyor. Gerekeni yapacaklardır” diye konuştu.

FARUK SÜREN'E DİVAN BAŞARI BERATI

Galatasaray Divan Kurulu’na üyelik hakkı kazanan 166 üyeye beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de bulunuyordu.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda Başkan Dursun Özbek’in de katılımıyla gerçekleşti. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve gündemdeki maddelerin okunmasıyla devam etti. İlk olarak Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni divan üyelerine bilgi sundu. İrfan Aktar, yeni üyelerle birlikte divan kurulu üye sayısının 2322’ye çıktığını açıkladı. Aktar ayrıca kulübün kayda açık üye sayısının ise 9663 olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2017 tarih ve 058-C sayılı kararı ile Divan Kurulu üyeliğine hak kazanmış 166 üyeye Divan Kurulu beratları takdim edildi. Berat alanlar kişiler arasında eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Burak Elmas gibi isimler de vardı.

Toplantıda ayrıca 2017 yılında uluslararası ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan Galatasaraylı sporculara, antrenör ve yöneticilerine Divan Başkanı İrfan Aktar, Başkan Dursun Özbek eski başkanlardan Faruk Süren, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Divan Başarı Beratı verildi.