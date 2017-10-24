Dursun Özbek: 'Erken havaya girilmesin...'

Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilen gecede Özbek, şu konuşmayı yaptı; "Futbol takımı geride kalan 2 sezonda parlak bir başarı grafiği sergileyemedi. Bunda finansal durumun da etkisi var. Finansal yapının düzelmesiyle birlikte özellikle futbolda yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görmektesiniz. Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum. Galatasaraylıların bugünden böyle bir havaya bürünmesi, bize zarar verir. Lig uzun bir maraton. Nefesimizi hiç başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli."

Gecede, Türkiye'de sadece 2 kişide daha olduğu belirtilen damla kehribar bir tespih hediye edilen Başkan Özbek, esprili bir şekilde, "Tespih, sabrı çağrıştıran bir şey. Biz de sabra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu" şeklinde konuştu.