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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
09.05.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Dursun Özbek: En iyi şekilde yönetmek için oylarınıza talibiz

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Dursun Özbek: En iyi şekilde yönetmek için oylarınıza talibiz

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, divan kurulunda konuştu. Takımın şampiyonluğa koştuğunu söyleyen Özbek, “Lig bitmeden proje açıklamayı doğru bulmuyorum. Futbol takımına desteğimiz devam etmeli” dedi.

Galatasaray’da yapılacak olan seçimli genel kurulda, yeniden başkan adayı olan Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında konuştu.

Öncelikle Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu tebrik eden Özbek, “Yeni seçilen Eşref Hamamcıoğlu ve ekibini tebrik ediyorum, yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Önümüzdeki pazar, Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Futbol takımımız çok başarılı. Aldığı sonuçlar, galibiyetler, kazanma azmi ve performansları hepimizi gururlandırıyor. Bu manada futbol takımını oluşturan oyuncuların, teknik heyetin, bana verdiği gururu tarif etmekte zorlanıyorum. 2 yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında scout ekibinin verdiği destekle yeni bir takım kurduk. Başına da Galatasaray’la özdeşleşmiş, sayısız şampiyonluklar ve zaferler kazandırmış Fatih Terim’i getirdik. Bu süreçte, önümüzdeki 2 haftada, şampiyonluk yürüyüşleri devam edecektir. Teknik ekibi, yönetimi ve idarecileri kutluyorum. Galatasaray’a şampiyonluk yolunda hepimizin gönülden, kalbi desteğini vereceğini şüphem yok. Oyuncuların kazanma azmi ve yüksek performans, bizi 21. şampiyonluğa taşıyacaktır. Bunun da Galatasaray’a çok yakışacağını düşünüyorum. Kadın basketbol takımımızın Avrupa şampiyonluğundan da bahsetmek istiyorum. Uygun bir bütçeyle oluşturduğumuz takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Voleybol takımımız da Final-Four oynadı. Tekerlekli basketbol takımımızın Avrupa Şampiyonluğu da gurur kaynağımız oldu. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum ve hepinizden güçlü bir alkış istiyorum, alkışlarken elleriniz kopsun” açıklamasını yaptı.

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"PROJELERİMİZ HAZIR"

Çok adaylı bir seçime gittiklerini hatırlatan Özbek, “Listeler hazırlandı. Çok adaylı seçim, Galatasaray’ın genlerindeki demokrasinin bir örneğidir. İnsan zenginliğinin olduğu yerde fikir zenginliği de peşi sıra gelir. Bu seçim, Galatasaray’a gönül verenlerin, bu aşkla yaşayanların seçimi olacaktır. Galatasaray’ı önümüzdeki 3 yıl en iyi şekilde yönetmek için oylarınıza talibiz” dedi.

Özbek, sözlerinin ardından yönetim kurulu listesindeki isimleri tanıttı. Galatasaray’a en iyi hizmet edecek üyelerin seçimi olduğunu söyleyen Özbek, “Bütün listelerde çok değerli, hizmet aşkıyla yaşayan kişiler var. Bütün adayların üretecekleri projeler olacaktır. Bu projeler, Galatasaray’ın geleceğidir. Değerli adaylar, bu projeler kimin olursa olsun, bu projelere sahip çıkalım. Projeleri hazırlayanların yapacağı şey, yönetimlere destek vermektir. Biz şu anda şampiyonluğa çok yakınız. Seçimle ilgili çalışmaların ağırlığını, liglerin sonuçlanmasının ardından yapmayı düşünüyoruz. Projelerimiz hazır. Fakat şu anda konsantrasyonun bozulmaması lazım. Sadece şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Her kim kazanırsa kazansın, ne olursa olsun, kazanan Galatasaray olsun. Her şey Galatasaray için, çok yaşa Galatasaray” ifadelerini kullandı.

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