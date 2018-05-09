Dursun Özbek: En iyi şekilde yönetmek için oylarınıza talibiz

Galatasaray’da yapılacak olan seçimli genel kurulda, yeniden başkan adayı olan Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında konuştu.

Öncelikle Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nu tebrik eden Özbek, “Yeni seçilen Eşref Hamamcıoğlu ve ekibini tebrik ediyorum, yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Önümüzdeki pazar, Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Futbol takımımız çok başarılı. Aldığı sonuçlar, galibiyetler, kazanma azmi ve performansları hepimizi gururlandırıyor. Bu manada futbol takımını oluşturan oyuncuların, teknik heyetin, bana verdiği gururu tarif etmekte zorlanıyorum. 2 yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında scout ekibinin verdiği destekle yeni bir takım kurduk. Başına da Galatasaray’la özdeşleşmiş, sayısız şampiyonluklar ve zaferler kazandırmış Fatih Terim’i getirdik. Bu süreçte, önümüzdeki 2 haftada, şampiyonluk yürüyüşleri devam edecektir. Teknik ekibi, yönetimi ve idarecileri kutluyorum. Galatasaray’a şampiyonluk yolunda hepimizin gönülden, kalbi desteğini vereceğini şüphem yok. Oyuncuların kazanma azmi ve yüksek performans, bizi 21. şampiyonluğa taşıyacaktır. Bunun da Galatasaray’a çok yakışacağını düşünüyorum. Kadın basketbol takımımızın Avrupa şampiyonluğundan da bahsetmek istiyorum. Uygun bir bütçeyle oluşturduğumuz takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Voleybol takımımız da Final-Four oynadı. Tekerlekli basketbol takımımızın Avrupa Şampiyonluğu da gurur kaynağımız oldu. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum ve hepinizden güçlü bir alkış istiyorum, alkışlarken elleriniz kopsun” açıklamasını yaptı.

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"PROJELERİMİZ HAZIR"

Çok adaylı bir seçime gittiklerini hatırlatan Özbek, “Listeler hazırlandı. Çok adaylı seçim, Galatasaray’ın genlerindeki demokrasinin bir örneğidir. İnsan zenginliğinin olduğu yerde fikir zenginliği de peşi sıra gelir. Bu seçim, Galatasaray’a gönül verenlerin, bu aşkla yaşayanların seçimi olacaktır. Galatasaray’ı önümüzdeki 3 yıl en iyi şekilde yönetmek için oylarınıza talibiz” dedi.

Özbek, sözlerinin ardından yönetim kurulu listesindeki isimleri tanıttı. Galatasaray’a en iyi hizmet edecek üyelerin seçimi olduğunu söyleyen Özbek, “Bütün listelerde çok değerli, hizmet aşkıyla yaşayan kişiler var. Bütün adayların üretecekleri projeler olacaktır. Bu projeler, Galatasaray’ın geleceğidir. Değerli adaylar, bu projeler kimin olursa olsun, bu projelere sahip çıkalım. Projeleri hazırlayanların yapacağı şey, yönetimlere destek vermektir. Biz şu anda şampiyonluğa çok yakınız. Seçimle ilgili çalışmaların ağırlığını, liglerin sonuçlanmasının ardından yapmayı düşünüyoruz. Projelerimiz hazır. Fakat şu anda konsantrasyonun bozulmaması lazım. Sadece şampiyonluğa odaklanmamız gerekiyor. Her kim kazanırsa kazansın, ne olursa olsun, kazanan Galatasaray olsun. Her şey Galatasaray için, çok yaşa Galatasaray” ifadelerini kullandı.