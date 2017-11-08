Dursun Özbek: Başbakanın onayını bekliyoruz

Geçen ay yapılan divan toplantısında bir üyenin taraftarlarla ilgili bir tespiti olduğunu dile getiren Başkan Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi stadı teslim aldıktan sonra yolların yapılamamış olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz aylar itibarıyla muhtelif akslardan gelmek suretiyle stada gelmek mümkündü. Ama kapalı olan bir arterimiz vardı. Vadistanbul'dan, Cendere'den gelen insanların stada ulaşmaları açısından sıkıntı vardı. Yol yoktu. Ayrıca Vadistanbul'daki bir alışveriş merkezinin otoparkını kullanma imkanını elde ettik. Yani Galatasaray'ın maçına gelen Galatasaray Passolig sahibi her taraftar bu otoparktan ücretsiz olarak istifade etme şansına sahip. Ayrıca yeni kurulmuş olan HAVARAY sistemiyle de bulunmuş olduğu yerden stada ulaşımı 45 saniye sürüyor. Bu, büyük bir kolaylık... Taraftarlarımız açsından çok beğenildiğini de yaptığımız araştırmalarda gördük. Değerli Divan üyelerimizin belirttiği gibi taraftarlarımızın stada girişlerde karşılaştığı belli zorluklar var. Passolig'lerin okunmaması dolayısıyla bazı maçlara girişlerde sıkıntı oluyor. Karlarda bir çip var bu çipler bozulabiliyor ya da devre dışı kalabiliyor. Aynı zamanda Passolig sahiplerinin cep telefonlarına da bu rezervasyon bilgisi geliyor. Dolayısıyla hem telefonları okutmak suretiyle hem de Passolig'e telefon edip yeni kartları 1 gün içinde istenmesiyle taraftarlarımız bu zorlukları çözebilirler" dedi."BİRLİK VE

BERABERLİĞİMİZİ SERGİLEYECEĞİZ'

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde: "5 Aralık'ta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımıza destek vermek onlara manevi ve maddi destek vermek amacıyla bir balo tertip ettik Çırağan'da. Burada elde edilecek gelirin tamamı Tekerlekli Sandalye Takımımız için kullanılacaktır. Bu baloyla hem birlik ve beraberliğimiz sergileme hem de Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız ile ilgili sosyal sorumluluk projesine katkı vereceğiz. Lütfen ilgi gösterin. Orada biz, camianın bütünleşmesine yönelik bu toplantıda hep beraber olmak istiyoruz."

"SATIŞLARDAN ELDE EDİLECEK GELİRLER FAİZ YÜKÜNÜ AŞAĞIYA ÇEKECEKTİR"

"Size aktarmak istediğimiz bilgiler arasında Riva, Florya, Kemerburgaz ve otel inşaatımızla ilgili bilgiler var. Bildiğiniz gibi Riva ile ilgili Emlak Konut firması ile bir anlaşmamız var. Buna bağlı olarak yüklenici firma bir proje yarışması açtı. Buna bağlı olarak en fizibıl, en çok yatırımcısına destek verecek proje üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu projenin belli olması aşamasında da tekrar size bilgi aktaracağım. Faaliyet bütün hızıyla devam etmektedir. Bildiğiniz gibi biz ilk aşamada sözleşmeden doğan gelirlerimizin bir kısmını temlik etmek suretiyle bir fon yarattık. Bunu da size Genel Kurul'da söz verdiğim şekliyle finansal borçlarımızın tasfiyesi için kullandık. Tabii orada bir şeyi dikkatinize sunmak istiyorum. Bizim o dönemde temlik ettiğimiz husus, muhtemel gelirlerin tespit edilen öngörülen tarihlerine bağlı olarak temlik edilmişti. O zaman da ifade ettim, projenin işleme girmesi safhasında bu gelirler çok daha önceden de tahakkuk edebilir diye söylemiştim. Onun için örneğin yine sözleşme gereği projeden elde edilmiş olan 25 milyon TL'lik bir meblağ Galatasaray Spor Kulübü'nün bu temlik ettiği firmaya erken ödenmesi suretiyle temlik karşılığı alınan paranın, ona karşılık ödenen faizin bir miktar daha aşağıya gelmesini ağlamıştır. Süreç içinde projenin ortaya çıkması sonucu proje bazlı yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler buradaki faiz yükünü aşağıya çekecektir. Bunun ilk işareti olarak da 25 milyon TL'lik bir meblağ bugün ya da yarın hesaba intikal edecektir."

"FLORYA'DAKİ PARSELİ UHDEMİZDE TUTACAĞIZ"

"Florya ile ilgili önemsediğim bir hususu belirtmek istiyorum. Emlak Konut ile yapılan sözleşme çerçevesinde buranın geliştirilmesi ve buna bağlı olarak da hasılat paylaşımı niteliğinde bir anlaşmamız var. Burada; 20 metrekarelik parselde gelişmeler çerçevesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden intifa hakkı sahibiyiz. Yaklaşık 17 senemiz var. Şu andaki görüşmeler çerçevesinde biz bu parseli uhdemizde tutacağız. Yeni yerimize geçerken burada da yine Metin Oktay ismiyle anılacak bir sportif faaliyet alanı tutacağız. Bu, yeni bir gelişmedir. Buradaki bayrağımızın dalgalanması açısından da bunu önemsiyorum. Öngördüğümüz şekliyle kapalı basketbol salonu ve diğer salon sporları tesislerini burada tutacağız. Sürekli üzerinde çalışılıyor. Tam netleştiği zaman önünüze getireceğim."

"BAŞBAKANIMIZIN ONAYI BEKLENİYOR"

"Yapılan mutabakat çerçevesinde Florya'daki tesislerimizden ayrılabilmemiz Kemerburgaz'daki tesisimizin devreye alınması sonucu olacaktır.. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde buradaki alanların sınırları belli olmuş, ilgili bakanlıklardan onay alınmış ve Başbakanın imzasında beklenmektedir. Kendisinin Amerika seyahatinin dönüşünde kendisiyle buluşacağız ve yeni arazimizin irtifa hakkını almak için görüşeceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgi vereceğim."

"MAKSİMUM GELİRİ ELDE EDECEK ZAMANLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ"

"Diğer bir konumuz otel inşaatı. İnşaatta bir yavaşlama var. Bu tamamen piyasaların bugünkü durumundan, otel işlerinin belli bir seviyede düşmesinden kaynaklanmaktadır. Biz, maksimum getiriyi elde edecek zamanlamayı planlamaktayız. Faaliyetimiz durmamıştır önümüzdeki günlerde daha da hızlanacaktır. Sektörün içinden biri olarak eski performansına kavuşacağını düşünüyorum. Kulübe yapacağı faydayı maksimize etmesi açısından bu gecikmeler oluyor. Otele harcanacak para da hazır bekliyor. Oteli bugün bitirmekle 6 ay, 1 sene sonra bitirmek arasında ne fark var? Şu fark var. Piyasalar iyiyken devreye sokmak her zaman daha karlıdır. Bitir-beklet denilince şöyle bir handikap var. Bu tarz yapılar kullanılmayınca güçlükler çıkaran, çabuk eskiyen tesisler. Sektörden birisi olarak zamanlamanın çok iyi yapılamasını noktasını önemsiyorum."

"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

"Çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Ankara'da kendi otelini bitirdi dediler. Evet, Ankara'da bir otelimiz açıldı. Biz yatırımcı değiliz orada. Bir işletme anlaşması çerçevesinde kişiler otellerini yapmışlar. Gel işlet dedikleri için biz oradayız. Yaklaşık 43-44 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Menfaat ya da kazanç gördüğüm bir hususu Galatasaray için yapmamam mümkün değil. Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Bu yakıştırmayı yapanları kınıyorum. Her zaman Galatasaray'ı şahsi menfaatlerin üzerinde tutmuşumdur. Bunun böyle bilinmesini istiyorum."

"GENEL KURUL BÜTÇENİN REVİZYONU OLAYIDIR"

"2 Aralık'ta Olağanüstü Genel Kurul tertip ettik. Burada bir bütçe revizyonuna ihtiyaç var. Tabii biz bunu açıklar açıklamaz önemli Galatasaray Kulübü üyeleri şöyle bir yoruma gittiler. 'Gördünüz mü biz demiştik, borçlanma için yetki isteyecek.' Değerli arkadaşlar, özellikle şu dönemde dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım. Birbirimize destek verelim. Biz Galatasaray'ın yönetimiyiz. Bizim yönetim kurulu olarak yapacağımız işlerde destek yönünde söylem geliştirmenin Galatasaray'a büyük getirisi olacaktır. Biz Genel Kurul'a neden gidiyoruz? Değerli Galatasaraylılar. 1 Ocak - 31 Aralık 2017 senesi için geçtiğimiz Mart ayında size bir bütçe sunduk. Bu bütçe çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ama sene içinde öyle gelişmeler oldu ki, öyle paralar Galatasaray'ın kasasına girdi ki her seferinde size verdiğim şeffaflık sözü çerçevesinde, sizlerle paylaşmak istedim. Bütçeler hazırlanırken hesapta olmayan para girişleri oldu. Elbette bu parayı nereye harcadığımızı bütün Genel Kurul'a anlatmak zorundayız. Bu Genel Kurul, bütçenin revizyonu olayıdır. Hiç kimse ufak tefek harcamalarda eksiklerimiz varsa bunların da sizlerden onay alarak yapılasını isteyeceğiz. Negatif bir algı yaratmak Galatasaray'ın faydasına değildir. Giren meblağların nereye gittiğini anlatmak da boynumuzun borcudur."

"YAPABİLECEĞİMİZİN EN İYİSİNİ YAPTIK"

"Hepinizi şu konuda temin etmek istiyorum. Yaklaşık 2.5 seneyi aşan bir süre zarfında Galatasaray'ın başkanlığını yürütmekteyim. Seçildiğimiz genel kurulda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili birçok dedikodu, yanlış söylemler ortadan kalkmıştır. Bu zaman zarfında verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

Dursun Özbek'in konuşmasının ardından Galatasaray İkinci Başkanı Eşref Alaçayır, Galatasaray Adası ile ilgili bilgi verdi. Bu bilgilendirmenin ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir kez daha söz alarak Mischon de Reya firması tarafından düzenlenen ''Geçmişin araştırılması'' hakkındaki araştırma sonucu hazırlanan rapor hakkında bilgileri paylaştı. Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"MÜTEAKİP FAZLAR GEREKİYOR"

"Bildiğiniz gibi belli bir süre 100'e yakın üyemiz Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan bir araştırma yapılmasını istedi. Bu, geçmiş dönemlere ait faaliyetlere dönük bir araştırmaydı. 100 kişi, 5 kişi olmasının hiçbir ehemmiyeti yok. Böyle bir talep geldiği zaman buna kulak tıkayamazsınız. Biz de konuyla ilgili bir araştırma yaptık. Bu tip araştırmaları Uluslararası boyutlarda kim yapar diye... Bu araştırma sonunda dünyada ilk 4 içine giren bir firma ile sözleşme imzaladık. Bir İngiliz avukatlık şirketi ve bağlı kurumları ile araştırmanın yapılması için sözleşme imzalandık. Bizden istenen bütün bilgileri biz söz konusu firmaya aktardık. Ağustos ayının ortasına doğru hazırlanan raporu bize teslim ettiler. Raporu okuyan değerli Galatasaraylılar görmüşlerdir ki bu araştırmanın müteakip fazlara ihtiyacı var. Biz bu incelemeleri de yapacağız. Bu bitmiş, sonuç alınmış bir rapor değildir. Her konuyla yakından ilgiliyiz. Yine size bilgi aktaracağız. Buradan yapılacak konuşmalarda raporla ilgili çok dikkatli olmamız gerekiyor. Halka açık bir şirketimiz var. Bugün itibarıyla raporu bugünkü şekliyle muhafaza etmekteyiz."

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır'ın Galatasaray Adası ile ilgili bilgi verdiği Kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Turcan Bolayır, Reha Bilge, Ayhan Özmızrak, İbrahim Ziyal, Sami Çölgeçen, Faruk Gürbüzer, Ahmet Özdoğan, Ömer Tümay, Serhat Özalemdar, İbrahim Göknar, Hayrettin Kozak, Salih Özçakır, Mehmet Bilen, Özer Berkay, Mehmet Helvacı, Aydemir Akbaş söz alırken eleştirilere yanıt vermek için yeniden kürsüye çıkan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek şu sözleri sarfetti:

"Bugünkü gelişen dünyada algı yaratma kabiliyeti en önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi Divan'da dile getirdiği sorunlarla fikirlerle yapıcı bulduğum değerli arkadaşım bir şey söyledi hayretle yerimden izledim. Galatasaray %20 ile % 30 ile kredi kullanıyor... Rakamları tamamen reddediyorum. Algı yaratma peşinde. Bunu kimseye faydası yok. Arkadaşlarıma sordum bizim en büyük kreditörümüz Denizbank TL bazında yüzde 15,6 ile sonra %14 küsür ile Ziraat Bankası... Elbette Galatasaray'ın değerlerini, parasını, etik değerlerini, her şeyini kendi şahsı menfaatlerimden yukarıda tuttum. Buna rağmen gelip burada böyle bir algı yaratmanın ne faydası var Allah aşkına... Lütfen biraz birleşelim. Biz, hatalı olduğumuz yerlerde zaten hatamızı kabul ediyor öz eleştiri de yapıyoruz. Herkesin söylediklerine de kulak kabartıyorum. Şu algıyı yaratmayı yanlış buluyorum. Bu algı elbette yanlıştır. Arkasındaki algının ne olduğunu tahmin edemiyorum. Söylediği ifadenin de gerçeği yansıtmadığını sizin huzurunuzda ifade ediyorum."

"Sosyal manada bir araya gelmemiz çok önemli. Statta 300 kişilik bir salon yaptık. Bundan sonraki Divan toplantılarında inşallah Aralık ayından itibaren hepinizi stada bekliyoruz."

YARIN GÖRECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kasım ayı Divan Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, son günlerde futbol kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri olan yabancı konusuyla ilgili, "Kısa vadede çözüm üretilmesi çok zor. Yapılan sözleşmelerin neticesinde kulüplerin zarara uğramaması gerekiyor" diye konuştu.

Milli aranın ardından Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray'da bu maçla ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli takımlara giden ve kart cezalı futbolcularımız var. Tudor, Başakşehir maçı için en iyi takımı kuracaktır" ifadelerini kullandı.

Tranbzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan Feghouli'ye verilen ceza ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, "Sofiane Feghouli'nin cezasına itiraz ettik ve neticeyi yarın göreceğiz" dedi.

"GALATASARAY'A EN FAYDALI TRANSFERİ YAPMAK İÇİN HEP BİRLİKTE KONUŞUYORUZ"

Galatasaray'ın eski kaptanı ve oyuncusu Arda Turan'ın transferiyle iligli sorularada cevap veren Başkan Özbek, "Transfer hakkında konuşmak yanlış olur. Daha çok erken. Çok süremiz var. Scout ve Tudor ile görüşüyoruz. Galatasaray'a en faydalı transferi yapmak için hep birlikte konuşuyoruz. Tudor ile sürekli görüşme yapıyoruz. Sadece transfer ile ilgili konuşmuyoruz" dedi.

"KENDİLERİNDEN TAKIM BULMALARINI İSTEMİŞTİK"

Dursun Özbek, sezon başında kadro dışı kalan futbolcular için ise "Tudor ile konuşacağız. Daha önce kendilerinden takım bulmalarını istemiştik. Ancak devre arasında daha müsait bir ortam olacak" diye konuştu.

"YABANCI KONUSUNA KISA VADEDE ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ ÇOK ZOR"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yabancı sayısıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Dursun Özbek, "Yabancı konusunda yapılacak değişiklik söz konusu değil. Ligler şu anda belli statü çerçevesinde yürüyor. Lucescu'nun ifadelerinin kişisel olduğunu düşünüyorum. Konunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'dir. Federasyon başkanı ile yaptığımız toplantılarda bu konunun inceleneceği gündeme gelmiştir. Kısa vadede çözüm üretilmesi çok zor. Yapılan sözleşmelerin neticesinde kulüplerin zarara uğramaması gerekiyor. Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki hafta toplanacağız" şeklinde konuştu.

Ligde geride kalan 11 haftada hakemlerin performansları konusunda gerekli şikayetleri Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yaptıklarını belirten Özbek, "Belki hakemlerin daha iyi eğitilmesine gerek var. İnşallah hatalar daha az olur" ifadelerini kullandı.