Dursun Özbek açıkladı! Selçuk İnan...

Takımın ve taraftarın birbirine kenetlendiğini söyleyen Özbek, "Bu kenetlenmeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Emeği geçen herkese ve özellikle de taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızın güzel futbol izlemesini ve mutlu olmasını sağlamak için yönetime geldik ve seçildik. Görevimi yerine getirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"SELÇUK İNAN'A TEKLİF YOK"

Son dönemde yedek kulübesinde yer alan ve form düzeyi tartışılan takım kaptanı Selçuk İnan hakkında konuşan Özbek, "Selçuk için gelen herhangi bir teklif yok. O bizim kaptanımızdır ve sözleşmeli oyuncumuzdur" dedi.

Transfer gelişmeleri hakkında konuşan başkan Özbek, "Transfer sezonunun bitmesine çok zaman var. Eksiklerimizi biliyoruz ve bu eksikleri gidermek için uğraşıyoruz. Transfer için isim vermek doğru olmaz. Maraton uzun. Derin bir kadro istiyoruz ve bunu oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK GALATASARAY TARAFTARINI GÖRDÜM"

Taraftarlardan destek görmesi hakkında konuşan Dursun Özbek, "Gerçek Galatasaray taraftarını gördüm. Olması gereken de bu. Biz taraftarımızla bir bütünüz. Tabii ki aile içinde zaman zaman küskünlükler, kırgınlıklar olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kombine satışlarının geçen seneye göre büyük artış gösterdiğini söyleyen Özbek, "Kombine satışlarında geçen seneye göre 3.5 - 4 misli bir artış var. Bu olay beni çok mutlu ediyor. Galatasaray taraftarını kutluyorum" diye konuştu.

"180 MİLYON DOLARLIK BİR KAYIP SÖZ KONUSU DEĞİL"

Riva ihalesini alan firmanın ihaleden çekilmesi ile ilgili gelen bir soruya cevap veren Özbek, "Riva ihalesini alan firma, bir sebepten dolayı ihaleden çekildi. Kayıp gibi bir ön yargı olmamalı. Bahsedildiği gibi 180 milyon Dolar'lık kayıp olmayacak" dedi.

"YABANCI SINIRINI KULÜPLER TARTIŞMALI"

Son dönemde tekrardan konuşulmaya başlanan yabancı sınırı hakkında konuşan Özbek, "Biz UEFA turnuvalarında oynuyoruz. UEFA kulüpleriyle yarışıyoruz. Bunu zedeleyecek bir şey olmamalı. Yabancı kuralında dikkat edilmesi gereken husus; UEFA'ya bağlı ülkeler bu konuda ne yapıyorlar, ona bakmak gerekiyor. Yabancı sınırının önce kulüplerce bir tartışılması lazım. Zannediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda dikkatli olacaktır" diye konuştu.

"TRİBÜNDE OTURAN OYUNCUYA MAAŞ ÖDEMEYECEĞİZ"

Gelen oyuncular olduğu gibi, giden oyuncuların da olacağını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'da oynama şansını kaybetmiş bazı oyuncularımız var. Bu konuda çalışmalarımız bir iki güne kadar bitecektir. Galatasaray hiç bir şekilde tribünde oturan oyuncuya maaş ödemek istemiyor" diyerek sözlerini noktaladı.