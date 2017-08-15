Dursun Özbek açıkladı! Arda Turan transferi...

İşte Özbek'in açıklamalarından satırbaşları:

Östersunds mağlubiyeti Gaaltasaray'da büyük bir travma yarattı. Üst üste alınan kötü sonuçlar... Bu travmadan çabuk çıkmak gerekiyordu. Sezon Galatasaray için çok erken başladı. Bazı oyuncular milli maçlardan sonra 1-2 hafta ara yaparak geldiler. Takımdaki metal yorgunluğu hissediliyordu. Bunun da üstesinden gelmemiz lazımdı. 2 yıllık performanstan taraftar da yorulmuştu. Taraftarı stada çekecek bir hamle yapmamız gerekiyordu ve Galatasaray bunu yaptı.

Çok iyi niyetle bazı hamleler yapabilirsiniz ama bazen sonucu alamazsınız. Ben hayatımda dünkü maç kadar heyecan duyduğum bir maç yaşamadım. O gün yaşadıklarımı tarif etmem mümkün değil. Takımı, oyundaki hırslarını, performansları görünce doğru yapmışız dedim. Galatasaray olarak sezon transferlerini iyi yaptığımızı, eksikleri iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. İlk maçta taraftarlarını memnun etmeişlerdir. Buradaki risk şudur: birinci günden çıtayı yüksek koyarsanız, çıtayı aşağı çekemezsiniz...

Bu oyuncularla bizim temasımız yeni değil. Bu oyuncular Östersund maçında yaşadığımız travmayı biliyorlar. Onlar da Galatasaray'ın sezon sonunu, sezon başındaki Avrupa faciasını yaşadılar.

TUDOR'UN ENERJİSİ MUHTEŞEM

Sayın Tudor'u biz geçen sene devre arasında getirdik. Bir tek arzumuz vardı, iş disiplini olan, heyecanını futbolcuya ve sahaya yansıtan antrenör istedik. Adam çok kariyerli bir antrenördür ama saha ... Tudor'da sizi etkileyen bir şey var. enerjisini hissediyoruz. Bir antrenör düşün, koltuğunun altında 2-3 topla geziyor. Konuşsanız, karşınıza alınca sizi motive ediyor, enerjisinin size yansıdığını hissediyoruz.

Tudor'u suçlamak yanlış olur. Geçen sene takımı devre arasında aldı. Başarıdan uzaklaşmış bir takımdı. Futbolcularda farklı hisler oluşuyor, futbolcu öyle bir hale geliyor ki, 4-5 sene Galatasaray'da oynamış. Galatasaray'ı çok seviyor. Oyuncuya bağlı düzen biraz irite edici bir laf. Oyuncu takımın içinde yıllandıkça kulüple ilişkisi farklı bir boyuta gidiyor. 4-5 tane böyle futbolcu var.

RİVA'YI SATTI, PARAYI SAÇIYOR DEMEK MESNETSİZ

Riva'yı sattı, parayı götürdü, futbolculara harcıyor gibi mesnetsiz yorumlar yaptılar. Oyuncunun kulüp değiştirmesi ve sizin kulübünüze bağlanması için ödediğiniz bonservis var. Oyunculara prim, maaş ödeyeceksin ve bunun üzerinden devlete stopaj yatıracaksın.

UEFA bize 65 milyon Euro maaş limiti koymuştu. Geçen sene bunu 61 milyon Euro'da tuttuk. Artık serbestiz, anlaşmamız bitti.

SPONSPORLARLA BU İŞ ÇÖZÜLÜR

Arda ilgili konuşamam, Barcelona'nın oyuncusu. Ben Arda'yla her zaman görüşürüm. Arda gelmek isterse, kapımız her zaman açık. Arda gibi futbolcuyu kim istemez ya? Arda'nın gelişi şartlara bağlı... Barcelona senedne e20 milyon Euer bonservis isterse , Arda da 10 milyon Euro maaş isterse sene buna hazır mısın? Bu konu hakkında Tudor ile fikir teattisinde bulunduk. Arda gibi futbolcuyu hangi teknik adam istemez?

Bir kişi veya firma bu konuya destek verirse bu çok rahat çözülebilecek bir şey.

Sol kanatta eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Hoca da aynı fikirde. Beklenmedik şekilde oyuncularımızın performansı iyileşiyor Örneğin Linnes... Bir-iki maç tam yansıtmayabilir oyuncunun performansını. Kadroyu 28 kişide tutmak istiyoruz. Yerli oyuncu eksiğimiz de var. Erken bitirdik bazı şeyleri, transfer sezonu sonunda eliniz dahatlamış olarka giriyorsunuz. Bazı şeyleri de transfer sezonunun sonunda yapmak üzere planladık.