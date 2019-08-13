Duran topun ustası Rebocho
Yeni transfer Pedro Rebocho, Beşiktaş'tan 750 bin Euro alacak.
Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu satın alma opsiyonuyla Guingamp’dan bir yıllığına kiraladı. Ofansif özellikleri kuvvetli olan 24 yaşındaki sol bek, geçen sezon sadece kornerlerden toplam 5 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ, Pedro Rebocho’yu renklerine bağladığını dün resmen açıkladı. Portekizli sol bek satın alınma opsiyonuyla Fransız ekibi Guingamp’dan 1 yıllığına kiralandı. Benfica altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol bek için 600 bin Euro kiralama bedeli ödendiği ve kendisine de 1 sezon için 750 bin Euro ödeneceği öğrenildi. Geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen Rebocho, 8’i ligde olmak üzere 12 asiste imza attı. Portekizli’nin ligdeki 8 asistinin 5’i korner olmak üzere 6’sı duran toptandı. İyi bir tekniğe ve sürate sahip olan Rebocho, teknik direktör Abdullah Avcı’nın geriden pasla çıkma planına uygun bir isim.
Rodrigo Tello’yu hatırlatıyor
ATLETİK ve topla driplinglerde çok başarılı olan Rebocho’nun son olarak forma giydiği Guingamp, geçen sezon küme düşerken kalesinde 68 gol gördü. Bir sol bek için oldukça ofansif olan hatta zaman zaman sol açık bile olarak kullanılabilecek olan Rebocho’nun, savunma konusunda bazı zaafları var. 1.71 boyuyla hava toplarında zayıf olan futbolcunun kademe ve adamını kaçırma gibi sıkıntıları var. Top tekniğiyle Beşiktaş’ın eski oyuncularından Tello’yu andıran Rebocho’nun kornerleri Quaresma’dan alması büyük ihtimal.
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