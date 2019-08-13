Duran topun ustası Rebocho

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDuran topun ustası Rebocho
GeriFutbol Duran topun ustası Rebocho
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
13.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Duran topun ustası Rebocho

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duran topun ustası Rebocho

Yeni transfer Pedro Rebocho, Beşiktaş'tan 750 bin Euro alacak.

Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu satın alma opsiyonuyla Guingamp’dan bir yıllığına kiraladı. Ofansif özellikleri kuvvetli olan 24 yaşındaki sol bek, geçen sezon sadece kornerlerden toplam 5 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ, Pedro Rebocho’yu renklerine bağladığını dün resmen açıkladı. Portekizli sol bek satın alınma opsiyonuyla Fransız ekibi Guingamp’dan 1 yıllığına kiralandı. Benfica altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol bek için 600 bin Euro kiralama bedeli ödendiği ve kendisine de 1 sezon için 750 bin Euro ödeneceği öğrenildi. Geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen Rebocho, 8’i ligde olmak üzere 12 asiste imza attı. Portekizli’nin ligdeki 8 asistinin 5’i korner olmak üzere 6’sı duran toptandı. İyi bir tekniğe ve sürate sahip olan Rebocho, teknik direktör Abdullah Avcı’nın geriden pasla çıkma planına uygun bir isim.

Rodrigo Tello’yu hatırlatıyor

ATLETİK ve topla driplinglerde çok başarılı olan Rebocho’nun son olarak forma giydiği Guingamp, geçen sezon küme düşerken kalesinde 68 gol gördü. Bir sol bek için oldukça ofansif olan hatta zaman zaman sol açık bile olarak kullanılabilecek olan Rebocho’nun, savunma konusunda bazı zaafları var. 1.71 boyuyla hava toplarında zayıf olan futbolcunun kademe ve adamını kaçırma gibi sıkıntıları var. Top tekniğiyle Beşiktaş’ın eski oyuncularından Tello’yu andıran Rebocho’nun kornerleri Quaresma’dan alması büyük ihtimal.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Çok acele bir 6 numara lazım
Ersun Yanal'ın kariyerinin en zorlu sezonu
Duran topun ustası Rebocho
"Kolarov bu hafta da gelmezse Lazio’dan Durmisi alınacak"