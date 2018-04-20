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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İSTANBUL / DHA
20.04.2018 - 07:23, Son Güncelleme:

Dünyaya rezil olduk

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Dünyaya rezil olduk

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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  • Şenol Güneş böyle yerde kaldı Sedyeyle hastaneye kaldırıldı...
  • Şenol Güneş böyle yerde kaldı Sedyeyle hastaneye kaldırıldı...
  • Şenol Güneş böyle yerde kaldı Sedyeyle hastaneye kaldırıldı...
  • Şenol Güneş böyle yerde kaldı Sedyeyle hastaneye kaldırıldı...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı derbi Avrupa basınında manşetlere çıktı. BBC, Bild ve Marca gibi önemli gazeteler, Teknik Direktör Şenol Güneş'in başından yaralanmasını üst sıralardan gördü.

İngiliz Mirror Gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i taşırken, ”İstanbul derbisi şiddete dönüştü” başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş’in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

 

Dünyaya rezil olduk
BBC, Şenol Güneş'in başından yaralanarak hastaneye kaldırılmasını manşete çıkarken, Fenerbahçe tribünlerinin attığı yabancı cisimler nedeniyle oyunun sık sık durduğunu da satırlarında belirtti.

Dünyaya rezil olduk
Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild de Şenol Güneş'in yaralandığı fotoğrafı manşetten verdi. Bild haberi "Beşiktaş Teknik Direktörü başından vuruldu" başlığıyla duyurdu.

Dünyaya rezil olduk
İspanyol Marca da Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğünü belirttiği haberde Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cisim nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hastaneye kaldırılmasıyla maçın tatil edildiğini yazdı.

Dünyaya rezil olduk

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Dünyaya rezil olduk

Dünyaya rezil olduk

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